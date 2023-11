Jednopercentné úroky na hypotékach sa nevrátia, tvrdí Dvořáček a väčšina dlžníkov podľa NBS zvláda splátky po refixácii (video)

Inflačné tlaky pomaly odznievajú, viac sa do popredia dostáva nepriaznivý ekonomický vývoj. Nemecko sa totiž preklopilo do recesie, čo bude potrebné podľa výkonného riaditeľa úseku dohľadu a finančnej stability v Národnej banke Slovenska Vladimíra Dvořáčka viac sledovať.

Rast úrokových sadzieb kulminuje

Čo sa týka domáceho finančného sektora, ten je podľa neho vysoko odolný a aj banky disponujú s vysokým objemom kapitálu.

Rast úrokových sadzieb podľa Národnej banky Slovenska kulminuje a je otázne, ako dlho úroky takto vydržia. No podľa Dvořáčka sú jednopercentné úroky na hypotékach už preč a nevrátia sa.

Je to podľa neho normalizácia, na čo si je potrebné znovu zvyknúť. Väčšina dlžníkov zatiaľ zvláda zvýšené splátky po refixácii. A stále platí, že je menšia skupina ľudí, ktorá by mohla mať problém, a to tie domácnosti, ktoré sú najviac zadlžené.

No v zásade podľa Dvořáčka platí, že schopnosť klientov by nemala byť ohrozená. Klienti by mali vedieť splácať úvery aj v budúcnosti, s výnimku nízkopríjmovej najviac zadlženej skupiny.

Trh práce a splácanie úverov

„Keby nastalo zhoršenie ekonomickej situácie, tento problém by mohol byť závažnejší,“ skonštatoval Dvořáček. Objem poskytnutých hypoték poklesol v tomto roku asi o tretinu. Národná banka to nehodnotí negatívne, vníma to ako prirodzenú korekciu.

Ako pokračoval riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák, prípadné opatrenia na podporu by mali byť zamerané na najviac ohrozené skupiny dlžníkov.

„Pokiaľ trh práce zostane v dobrej kondícii, miera nesplácania úverov by nemala výrazne rásť,“ uviedol Ličák. Pri výraznejšom náraste nezamestnanosti by sa do rizika mohlo podľa neho dostať niečo vyše 7 % domácností s hypotékou a 11,4 % domácností so spotrebiteľských úverom.

V súčasnosti je to 4,6 % pri hypotékach a 7 % pri spotrebákoch. „Zatiaľ je situácia pokojná a nepredpokladáme zhoršenie kvality úverových portfólií,“ doplnil Ličák.