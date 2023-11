Plánovaná podpora hypoték nie je podľa analytika dobrý nápad, hovorí o morálnom hazarde

Plánovaná podpora hypoték stranou Smer-SD je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika zlý nápad. Bude stáť veľa peňazí, a to na riešenie problému, ktorý pri hypotékach podľa neho reálne neexistuje.

„Navyše, toto opatrenie je neférové voči väčšine obyvateľstva Slovenska bez hypotéky, keďže dotácia sa bude platiť aj z ich daní,“ povedal pre SITA Búlik.

Premiér Robert Fico chce pre tento rok zvýšiť daňový bonus a od budúceho roka by to malo byť priame preplácanie časti úrokov štátom.

Úroky rástli

Úroky pri hypotékach rastú od januára 2022 a úroková sadzba sa zvyšovala už desiatkam tisíc ľudí. Celkovo sa počas celého roka 2023 refixuje 67-tisíc hypoték. Napriek tomu sa percento zlyhaných úverov podľa analytika nijako nezvýšilo. V najbližších troch rokoch, teda 2023 – 2025, sa bude refixovať približne polovica z celkového počtu 700-tisíc hypoték a podľa analýzy Národnej banky Slovenska bude mať reálne problémy so splácaním len asi 1 % dlžníkov.

„Sú to väčšinou mladší ľudia na začiatku kariéry, ktorí si kupovali drahé bývanie vo veľkom meste s hraničným príjmom,“ skonštatoval analytik. Aj pre tieto prípady však majú banky riešenie v podobe predĺženia splatnosti úveru, dočasného odkladu splácania, či predaja nehnuteľnosti a kúpy lacnejšej. „To je síce na prvý pohľad nepríjemná, ale logická možnosť, ktorú netreba opomínať,“ doplnil Búlik.

Náklady na opatrenie sa odhadujú v tomto roku na 15 miliónov eur. „To sú financie, ktoré by sa nepochybne dali lepšie využiť v prospech všetkých obyvateľov Slovenska,“ uviedol analytik. Ak by sa tohtoročný princíp uplatnil aj budúci rok, náklady naň za rok 2024 by boli približne 60 miliónov eur. Podľa dostupných informácií chce štát preplatiť ľuďom s hypotékou 75 % nárastu splátky, maximálne 150 eur mesačne.

Maximálny bonus dostane človek, ktorému splátka narástla o 200 eur, čo by podľa Búlika zodpovedalo napríklad nárastu úrokovej sadzby z 1 na 5 % pri zostatku úveru 95-tisíc eur a zostávajúcej splatnosti 27 rokov, resp. pri náraste z 1 na 4,5 % pri zostatku 111-tisíc eur a rovnakej splatnosti.

Výpadok pre samosprávy

Špecifickým problémom variantu s daňovým bonusom je výpadok daní pre samosprávy. Tie už nedávno podľa Búlika prišli o zásadné príjmy pri raste daňového bonusu na deti. „Obce a mestá sa dostanú do ešte väčšieho problému a budú sa musieť prácne dovolávať kompenzácie,“ povedal Búlik.

O dopadoch na samosprávy hovorí aj strana SaS. Podľa tímlídra SaS pre verejné financie Mariána Viskupiča už aktuálne Bratislava ohlásila zvyšovanie dane z nehnuteľnosti o 35 percent, dane za odpad o 30 percent, pridávať sa budú aj iné obce a mestá. „Premiér Fico sa tvári, že pomáha, no na konci dňa jeho riešenie opäť zaplatia samosprávy. Bude to jasný a konkrétny výpadok ich príjmov, pričom tento bonus ani nedostane každý,“ hovorí Viskupič.

SaS verí, že obce a mestá sa ozvú a budú sa ďalšiemu výpadku príjmov brániť. „Už teraz padajú na kolená a zvyšujú dane a poplatky. Toto je morálny hazard, pretože na hypotéky bohatších sa budú na konci dňa skladať všetci, a to aj chudobnejší v podnájmoch,“ povedal predseda strny SaS Richard Sulík.

V hre je aj bonifikácia

A ak by vládne strany pristúpili na sľub bonifikovať úrokové sadzby, išlo by podľa Búlika o výrazne horší variant. V júni od vtedajšej opozície zaznel návrh, aby štát preplácal až dva percentuálne body z úrokovej sadzby a banky preplatili ďalší jeden bod. V pracovnom vládnom návrhu tohto opatrenia už banková bonifikácia nefiguruje, zostáva však návrh, aby sa zo štátneho rozpočtu preplácali dva percentuálne body z úrokovej sadzby.

To podľa analytika znamená, že človek s hypotékou by v praxi nesplácal hypotéku s úrokovou sadzbou 4,5 %, ale len 2,5 %. „Toto opatrenie by bolo extrémne drahé. Každé percento bonifikovej úrokovej sadzby by stálo 400 miliónov eur ročne v prípade, že by sa bonifikovali všetky hypotéky. Pri bonifikácii dvoch bodov by náklady mohli dosiahnuť 800 miliónov eur,“ domnieva sa Búlik.

Vláda týmto opatrením podporuje podľa analytika morálny hazard, keď hovorí, že si ľudia majú nabrať čo najviac úverov a vláda pri prvej nepriaznivej zmene podmienok príde s balíkom peňazí a úvery im zadotuje. Tento prístup nielen podporuje nezodpovedné zadlžovanie, ale zároveň môže opäť naštartovať rast cien bývania.

Zlacnením hypoték vďaka dotácii sa môže podľa Búlika oživiť dopyt, ktorý by kvôli vysokým úrokom inak zostával ďalej slabý. A so silnejúcim dopytom logicky porastú ceny a bývanie sa opäť stane menej dostupným pre ľudí s nižšími príjmami.