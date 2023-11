Splátky hypoték niektorým výraznejšie stúpnu. Má im štát pomôcť alebo nie? (komentár)

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) dala do programového vyhlásenia aj problém s vyššími úrokmi na hypotékach. V materiáli uviedla, že navrhne zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb úverov na bývanie existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.

Robert Fico už v predošlých dňoch informoval na sociálnej sieti, že vláda ľuďom s tým pomôže. V tomto roku chce tým ľuďom, ktorým výrazne vzrástli úroky na hypotékach, poskytnúť daňový bonus do výšky 1 800 eur. V budúcom roku by to malo byť priame preplácanie časti úrokov štátom.

Nie raz Fico povedal, že analýzam centrálnej banky a bankovej asociácie o tom, že väčšina ľudí drahšie hypotéky zvládne, neverí. O bonifikácii úrokovej sadzby na hypotéky hovoril ešte pred voľbami a strana ju zaradila aj do predvolebného programu.

Nízke úroky pominuli

Áno, úrokové sadzby hypoték sa v reakcii na sprísnenie menovej politiky Európskou centrálnou bankou zvýšili. Kým pred pár rokmi boli Slováci zvyknutí mať hypotéku za úrok pod jedným percentnom, v súčasnosti ju získajú aj za viac ako 5 %.

Avšak viacerí odborníci opakovane upozorňovali, že jednopercentné úroky tu nebudú navždy a treba počítať s tým, že v budúcnosti pôjdu sadzby hore. Sadzby okolo piatich percent sú podľa finančných analytikov oveľa bližšie reálnej dlhodobej cene peňazí ako jednopercentné úvery.