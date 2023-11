Opatrení na stabilizáciu verejných financií bude oveľa viac, podľa Kamenického je potrebná ráznejšia konsolidácia

Opatrení na zastabilizovanie verejných financií a zníženie deficitu bude oveľa viac než naznačuje programové vyhlásenie vlády. Po rokovaní pondelkovej vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Konsolidácia bude oveľa ráznejšia

„Preberáme verejné financie v katastrofálnom stave. Slovenská republika sa prepadla skoro vo všetkých rebríčkoch, čo sa týka ekonomických parametrov,“ povedal Kamenický.

Výška deficitu je podľa neho absolútne mimo kontroly, a to za viac ako 9 miliárd eur. Konsolidácia preto bude musieť byť podľa neho oveľa ráznejšia. Chcú vyberať také opatrenia, aby na ne nedoplatili sociálne slabší, resp. čo možno najmenej.

Kamenický nechce plošne zvýšiť DPH

Kamenický taktiež po rokovaní vlády povedal, že bankový odvod určite bude. Strana Smer-SD nie raz informovala, že sa chystajú na rekordné zisky bánk a že chcú, aby celkové zdanenie bánk bolo v budúcom roku podstatne vyššie, ako je tomu doteraz. Cieľom je zabezpečiť, aby sa banky spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu.

Na otázku, či je v hre plošné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), Kamenický odpovedal, že je to tá posledná možnosť, po ktorej by siahol. Pretože toto rozhodnutie by automaticky malo vplyv na každého jedného obyvateľa Slovenska. Avšak dôležitá bude diskusia s koaličnými partnermi, no Kamenický k plošnému zvýšeniu DPH pristúpiť nechce.

Vysoká inflácia

Vládny kabinet sa bude zaoberať aj cenovou politikou. V Eurozóne sa inflácia pohybuje na úrovni 2,9 %, na Slovensku je to okolo deviatich percent.

„Máme stále vysokú infláciu. Budeme určite hovoriť aj so Slovenskou obchodnou inšpekciou,“ komentoval Kamenický s tým, že vláda bude robiť ďalšie opatrenia a ak bude treba, zasiahnu.