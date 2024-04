KDH nesúhlasí s financovaním veľkých štátnych investícií z peňazí z druhého piliera či súkromných vkladov občanov v bankách (video)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí s tým, aby veľké štátne investičné projekty boli financované z prostriedkov druhého piliera alebo zo súkromných vkladov občanov v bankách. Uviedol to v piatok na tlačovej besede poslanec za KDH Jozef Hajko v reakcii na vyjadrenia Roberta Fica, ktorý túto možnosť naznačil.

Zdecimovaný druhý pilier

„Sme za to, aby ostal druhý pilier zachovaný. Je zdecimovaný, po tom, čo sa znížili príspevky doň z 5,5 % na 4 %. Je tam nasporených viac ako 15 mld. eur a sporí si v ňom asi 1,9 milióna ľudí. Sú to súkromné prostriedky a my ctíme súkromný majetok a jeho ochranu,“ skonštatoval Hajko.

Ak je tu návrh, aby sa z týchto peňazí financovali nejaké veľké projekty, vláda musí podľa neho predložiť konkrétne riešenie. „Ak by vláda predložila riešenie, že by štát predával štátne dlhopisy dôchodkovým správcovským spoločnostiam a bolo by to pre ne zaujímavé, dá sa o tom uvažovať. Ale musí to byť dobrovoľné,“ uviedol jedno z riešení.

Oživenie Burzy cenných papierov

Vláda ale nesmie podľa jeho slov súkromné spoločnosti nútiť, či sa rozhodnú tieto prostriedky investovať. „Nebude to jednoduché, výnosy z indexových fondov boli za prvé štyri mesiace 10 %. To je tak atraktívny výnos, že vláda by musela ponúknuť podobne atraktívnu ponuku,“ vysvetľuje Hajko.

V prípade použitia vkladov v bankách si nevie Hajko predstaviť, akým spôsobom by sa na ne siahlo. „Pripomínalo by nám to číry socializmus. Vidíme nástroje, ktoré sa používajú vo svete. Mierim na vydávanie štátnych dlhopisov pre fyzické osoby, majú to v EÚ, v ČR, Španielsku, v Belgicku. Vláda by však musela oživiť fungovanie Burzy cenných papierov, ktorá ledva funguje,“ dodáva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Občania ako partneri

Aj tu by však štát musel ponúknuť taký výnos z dlhopisov, aby bol dostatočne atraktívny. Na mieste je preto podľa neho otázka, koľko štát dožičí na úrokoch a koľko to bude štát stáť.

„Ak by k takémuto opatreniu vláda dospela, musela by pozerať na občanov nie ako na korisť, ale ako na partnerov, ktorí sú ochotní spolufinancovať štátne investície,“ zdôraznil Hajko.

Čínske investície

Jozef Hajko sa vyjadril aj k možnosti financovania investícií Čínou. „Je to vážny krok, na prvom mieste je štátna bezpečnosť. Ak by sem takéto čínske investície prišli, musíme mať garanciu, že neprídu Slováci o majetok,“ dodal.

Uviedol tiež skúsenosti zo zahraničia, ako vycúvala čínska spoločnosť v Poľsku pri výstavbe diaľnice a spomenul tiež problémy pri výstavbe železnice medzi Budapešťou a Belehradom.