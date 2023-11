Vláda do programového vyhlásenia zaradila aj zavedenie bankového odvodu a riešenie vysokých úrokov na hypotékach (video)

Programové vyhlásenie vlády, ktoré v pondelok schválila vláda Roberta Fica, obsahuje aj avizované zavedenie bankového odvodu. Strana Smer-SD nie raz informovala, že sa chystajú na rekordné zisky bánk a že chcú, aby celkové zdanenie bánk bolo v budúcom roku podstatne vyššie, ako je tomu doteraz.

Opozícia to kritizuje a svoje výhrady vyjadrili aj samotné banky. Podľa nich to nie je prospešné ani pre štát a ani pre ľudí.

Podiel na financovaní verejných funkcií štátu

V programovom vyhlásení novej vlády sa konštatuje, že navrhnú bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií v rámci ekonomiky, najmä bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. Vládnym cieľom je zabezpečiť, aby sa banky spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu.

V materiáli sa ďalej konštatuje, že vláda zároveň vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov zavedenia tohto nástroja na klientov finančných inštitúcií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Riešenie vysokých úrokov na hypotékach

Vláda dala do programového vyhlásenia aj problém s vyššími úrokmi na hypotékach. V materiáli uviedla, že navrhne zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb úverov na bývanie existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň. Robert Fico už v predošlých dňoch informoval na sociálnej sieti, že vláda ľuďom s tým pomôže.

V tomto roku chce tým ľuďom, ktorým výrazne vzrástli úroky na hypotékach, poskytnúť daňový bonus so výšky 1 800 eur. V budúcom roku by to malo byť priame preplácanie časti úrokov štátom. Legislatívu týkajúcu sa hypoték chce vláda riešiť v najbližších dňoch, a to formou skráteného legislatívneho konania.