Prvý investičný fond vznikol pred 250 rokmi, myšlienka kolektívneho investovania však pretrvala

Verejnosť po celom svete si 19. apríl pripomína ako Svetový deň investičných fondov. Je to na počesť narodenia Abrahama van Ketwicha, považovaného za otca fondov.

V roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Určený bol pre občanov so skromnejšími finančnými prostriedkami. Tento uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád a bánk a poskytoval pôžičky plantážam v Západnej Indii.

Tento fond už neexistuje, pretože bol vytvorený na obdobie 25 rokov. Prvý podielový fond, ako ich poznáme v súčasnosti, bol vytvorený 21. marca 1924 s názvom Massachusetts Investors Trust. Bol to prvý otvorený fond umožňujúci vstupy a výstupy investorov kedykoľvek.

Záujem o investovanie rastie

Myšlienka kolektívneho investovania však pretrvala. Svedčí o tom počet podielových a investičných fondov vo svete a tiež objem majetku, ktorý pre svojich klientov spravujú. Na konci roka 2018 to bolo vo svete takmer 132-tisíc fondov a 44 biliónov eur. Svetový deň investičných fondov od roku 2012 začalo ako prvé oslavovať Nemecko, o rok neskôr Rakúsko a v roku 2014 sa pripojilo Slovensko s Českou republikou.

Postoj Slovákov k investovaniu do podielových fondov, akcií, či dlhopisov sa podľa finančných odborníkov zlepšuje. Ľudia totiž považujú investičné produkty za dobrú alternatívu k sporiacemu účtu. Kedysi však existoval mýtus, že investovanie je len pre bohatých. Dnes však už vedie pravidelné investovanie, vďaka ktorému môže do fondov investovať takmer každý.

Treba začať

Základom je čím skôr si začať odkladať časť svojich príjmov bokom. Aj Svetový deň fondov pripomína, že investovanie by nemalo byť vnímané iba ako okrajová záležitosť. Týka sa každého z nás. Rovnako ako sa každého týka inflácia, ktorá znižuje reálnu hodnotu úspor. Ak chceme reálnu hodnotu svojich peňazí ochrániť, musíme sa poobzerať aj za inými možnosťami zhodnocovania peňazí, než sú bežné sporiace či termínované účty.

Ako hovorí Michal Kasana z Wood & Company, portfólio každého investora by malo byť tvorené individuálne. „Vhodne diverzifikované portfólio by toto aktívum malo určite obsahovať. Ak si dnes niekto vyberá investičný fond, tak by sa mal rozhodovať na základe podkladového aktíva, sektora, stratégie fondu, investičného horizontu, správcovskej spoločnosti, ale i na základe výšky poplatkov či zadlženosti fondu,“ hovorí Kasana.

Niekoľko rád na záver

„Skôr ako sa pustíte do investovania, uistite sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu pre prípad nečakanej udalosti, ako je napríklad strata zamestnania alebo dlhšia choroba,“ radí analytička Wood & Company Eva Sadovská. Odporúča sa ju mať vo výške aspoň 6-násobku zvyčajných mesačných výdavkov.

Rozhodujte sa zodpovedne. Ešte pred výberom vhodného investičného produktu zvážte, akú veľkú sumu si môžete dovoliť investovať, aký je cieľ investície, očakávaný výnos, ale aj časový úsek, počas ktorého ste ochotní si na výnos počkať.

Spoznajte, aký máte vzťah k riziku. Pri investovaní musíte počítať aj s možnosťou, že nezískate predpokladaný výnos, ale môžete o časť investovanej sumy aj prísť.

„Investovať by ste mali do takých produktov, ktorým rozumiete a máte o nich dostatok informácií,“ upozorňuje Sadovská. Nemali by sme zároveň podľa nej vsádzať iba na jednu kartu a svoje finančné prostriedky by sme mali investovať rôznorodo. Hovorí sa tomu diverzifikácia rizika alebo investičných možností.

„Vždy sa poraďte s profesionálmi, teda licencovanými odborníkmi v oblasti investovania s dlhoročnými skúsenosťami. Nedôverujte prehnaným sľubom, abstraktným projektom a „vzdušným zámkom“. Pamätajte, že s výškou sľubovaného výnosu z investície rastie aj riziko, že sa tento výnos nedosiahne,“ dodala analytička.