Budú sa diaľnice financovať z druhého piliera? Fico hovorí o viacerých možnostiach, ministri o ničom netušia

Zákon o druhom pilieri sa menil už minimálne 30-krát a v poslednom období predseda slovenskej vlády Robert Fico hovorí, že financie z DSS by sa mohli použiť na výstavbu infraštruktúry. Týkalo by sa to tiež aj zdrojov z bánk. Informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Musíme vtiahnuť do výstavby infraštruktúry a obrovských strategických podnikov aj súkromný kapitál, súkromné vklady ľudí ako aj vklady v dôchodcovských správcovských spoločnostiach,“ uviedol premiér počas kontrolného dňa na križovatke diaľničných úsekov D1 a D4.

Deň predtým v Bruseli tiež vyhlásil, že „zdroje, ktoré sú v slovenských bankách uložené, a zdroje, ktoré sú uložené v druhom pilieri. Toto je cesta, ktorou musíme ísť.“

Musí ísť o výnosný projekt

Na druhej strane Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zatiaľ žiadnu zmenu nechystá, hoci analyzuje všetky tri piliere. O ničom netuší ani minister financií Ladislav Kamenický. „Zatiaľ nemáme žiaden legislatívny zámer. Ja za seba som zatiaľ nepočul takéto vyhlásenia,“ uviedol.

S Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností to tiež nikto z vlády zatiaľ nekonzultoval. Podľa nej by to záviselo aj od toho, či by zmeny boli dobrovoľné alebo povinné.

„Záleží od podrobností. Pokiaľ bude nejaký projekt výnosný pre sporiteľa s dobrým výnosom a primeraným rizikom, tak my musíme tak investovať, aby bolo čo najlepšie pre sporiteľa,“ ozrejmil Ivan Švejna z asociácie.

Riziko investície

Analytik INESS Radovan Ďurana zase uviedol, že by to bolo možné za predpokladu, že DSS by mala zo zákona povinnosť nakúpiť časť dlhopisov od Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ich ako štátny podnik vydáva. Takto by sa poskytli financie sporiteľov na výstavbu diaľnic.

Upozorňuje však, že výkonnosť štátu pri výstavbe diaľnic je slabá a s tým rastie aj riziko investície. „Asi neexistuje na Slovensku diaľničný projekt, ktorý by bol dokončený načas. Každé predĺženie stojí peniaze a znižuje výnosy tých, ktorý ho financovali,“ dodal Ďurana.

SaS bude chrániť druhý pilier

Vláda aktuálne hľadá peniaze na konsolidáciu verejných financií. Podpredseda Národnej rady SR a predseda progresívcov Michal Šimečka dúfa, že si nedovolia siahnuť na peniaze státisícov ľudí, ktorí si sporia na dôchodok. Predseda SaS Branislav Gröhling zase avizoval, že budú chrániť druhý pilier.

Minister Kamenický sa zatiaľ nechcel k tomu vyjadrovať. „Nebudem sa vyjadrovať absolútne k ničomu, pokiaľ nevyjde biely dym. Potom sa dozviete absolútne všetko,“ uviedol Kamenický.