Finančná správa spracovala rekordný počet daňových priznaní, najväčší skok zaznamenala pri firmách

Finančná správa má za sebou rekordný rok. Do 20. októbra spracovala viac ako 1,4 milióna daňových priznaní k dani z príjmov. Je to najviac v jej doterajšej histórii.
Počet podaných priznaní vzrástol
Najväčší skok zaznamenala daň z príjmov právnických osôb, teda firiem, kde počet podaných priznaní vzrástol o 4,73 %. Záujem o podanie daňových priznaní rástol aj medzi fyzickými osobami. V prípade daňových priznaní typu B, ktoré podávajú živnostníci či podnikatelia, narástol počet o 1,16 %, a pri type A, teda zamestnancoch s príjmami zo závislej činnosti, o 1,06 %.
Finančná správa odhalila podvody za takmer 98 miliónov eur, najväčší prípad riešili v Nitre
Finančná správa zároveň oznámila, že už spracovala aj všetky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie, cirkvi či občianske združenia. Celkovo išlo o 916 697 vyhlásení.
Zlepšená elektronická komunikácia s úradmi
Občania, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa vyvíja počet daňových priznaní v jednotlivých rokoch, alebo chcú vidieť, koľko peňazí bolo prostredníctvom dvoch percent z dane presunutých na verejnoprospešné účely, nájdu všetky údaje na portáli otvorených dát finančnej správy (OpenData).
Slovenské podniky odviedli štátu historicky najviac peňazí, najväčším prispievateľom je Kia
Rekordný počet priznaní naznačuje nielen rastúcu aktivitu podnikateľov a firiem, ale aj zlepšenú elektronickú komunikáciu s úradmi. Digitálne nástroje a automatizácia totiž uľahčujú proces podania daňového priznania, vďaka čomu sa čoraz viac Slovákov rozhoduje podať priznanie včas a elektronicky.