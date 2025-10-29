Finančná správa spracovala rekordný počet daňových priznaní, najväčší skok zaznamenala pri firmách

Rekordný počet priznaní naznačuje nielen rastúcu aktivitu podnikateľov a firiem, ale aj zlepšenú elektronickú komunikáciu s úradmi.
daňové priznanie
Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský
Finančná správa má za sebou rekordný rok. Do 20. októbra spracovala viac ako 1,4 milióna daňových priznaní k dani z príjmov. Je to najviac v jej doterajšej histórii.

Počet podaných priznaní vzrástol

Najväčší skok zaznamenala daň z príjmov právnických osôb, teda firiem, kde počet podaných priznaní vzrástol o 4,73 %. Záujem o podanie daňových priznaní rástol aj medzi fyzickými osobami. V prípade daňových priznaní typu B, ktoré podávajú živnostníci či podnikatelia, narástol počet o 1,16 %, a pri type A, teda zamestnancoch s príjmami zo závislej činnosti, o 1,06 %.

Finančná správa zároveň oznámila, že už spracovala aj všetky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie, cirkvi či občianske združenia. Celkovo išlo o 916 697 vyhlásení.

Zlepšená elektronická komunikácia s úradmi

Občania, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa vyvíja počet daňových priznaní v jednotlivých rokoch, alebo chcú vidieť, koľko peňazí bolo prostredníctvom dvoch percent z dane presunutých na verejnoprospešné účely, nájdu všetky údaje na portáli otvorených dát finančnej správy (OpenData).

Rekordný počet priznaní naznačuje nielen rastúcu aktivitu podnikateľov a firiem, ale aj zlepšenú elektronickú komunikáciu s úradmi. Digitálne nástroje a automatizácia totiž uľahčujú proces podania daňového priznania, vďaka čomu sa čoraz viac Slovákov rozhoduje podať priznanie včas a elektronicky.

