Finančná správa pripravuje prechod na nový colný systém. Do prevádzky ho zavedie 28. júla po rozsiahlej odstávke systému

Finančná správa (FS) informuje obchodnú verejnosť, konkrétne dodávateľov softvéru, prostredníctvom ktorého komunikujú deklaranti s FS, že termín pre nasadenie nového colného informačného systému (CIS) do prevádzky je 28. júl 2024.

V súvislosti s nasadením modernizovaného tranzitného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky plánuje FS rozsiahlu odstávku systému, ktorý deklaranti používali doteraz. Odstávka sa uskutoční počas víkendu, pričom začiatok odstávky bude v sobotu 27. júla od 20.00 h do nedele 28. júla do 02.00 h.

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a EKR-CIS.

Dotýka sa to elektronických služieb podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pred vstupom, resp. pred výstupom tovaru, (DS/eDovoz, ECS/ ICS, ePP). Ďalej elektronické podávanie tranzitných colných vyhlásení na colnom úrade odoslania resp. na colnom úrade určenia, doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP a elektronická komunikácia pre podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze (GDS).