Eximbanka kryje export do Strednej Ázie, slovenská firma pomôže zlepšiť bezpečnosť ciest v Uzbekistane

Eximbanka bude prostredníctvom svojej poistnej divízie kryť okrem politických aj komerčné riziká.
Eximbanka podpísala prostredníctvom svojej poisťovacej divízie poistnú zmluvu s UniCredit Bank na poistenie dlhodobého exportného odberateľského úveru. Ten poskytnú Výboru pre cesty pod Ministerstvom dopravy Uzbekistanu.

Úverom sa bude financovať vývozný kontrakt slovenského exportéra, spoločnosti Betamont zo Zvolena, ktorá vyváža a inštaluje dynamické váhové systémy HSWIM spolu s monitorovaním dopravy a dopravných priestupkov vozidiel. Tým sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v Uzbekistane.

Krytie politických aj komerčných rizík

Vývozný kontrakt podpísala spoločnosť Betamont s. r. o., Zvolen s uzbeckou štátnou agentúrou Avtoyou´linvest, ktorá je výkonným orgánom Výboru pre cesty pod Ministerstvom dopravy Uzbekistanu a zabezpečuje výstavbu a rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry v Uzbekistane.

Celková výška exportného odberateľského úveru poskytnutého UniCredit Bank predstavuje takmer 8,2 milióna eur. Eximbanka bude prostredníctvom svojej poistnej divízie kryť okrem politických aj komerčné riziká.

Výhoda pre odberateľa

Lehota splácania úveru je 12 rokov, vrátane dvojročného obdobia jeho čerpania. Ako povedal riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika Eximbanky Michal Demák, výhodou pre odberateľa je dlhá doba splácania.

Desať rokov po uvedení zariadenia do prevádzky. Pre slovenského exportéra znamená poistenie odberateľského úveru Eximbankou významné zníženie rizika, nakoľko slovenská spoločnosť nesie riziko iba do ukončenia dodávky a spustenia zariadenia do prevádzky, teda približne dva roky. Riziko splácania úveru počas ďalších desiatich rokov už ostáva na komerčnej banke a Eximbanke,“ vysvetlil Demák.

Kľúčový nástroj

Poistenie exportného odberateľského úveru je podľa námestníka generálneho riaditeľa Eximbanky pre poistenie Milana Horvátha kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému vedia slovenským exportérom umožniť vstup na nové, často rizikovejšie trhy.

Projekt v Uzbekistane je príkladom efektívneho prepojenia obchodného a rozvojového aspektu našej činnosti. Slovenský exportér získa nové obchodné príležitosti a partnerská krajina moderné technológie, ktoré prispejú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti cestnej premávky,“ uzavrel Milan Horváth.

