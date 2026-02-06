Eximbanka hlási úspech v Ázii. Slovenské firmy majú dvere do Indonézie a Singapuru otvorené

Podnikateľská misia slovenských predstaviteľov v Indonézii a Singapure potvrdila, že juhovýchodná Ázia patrí medzi regióny s rastúcim významom pre slovenský export aj kapitálové investície. Účasť Eximbanky na pracovnej ceste spolu s delegáciou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára a skupinou približne dvadsiatich podnikateľov vyslala signál, že štát je pripravený aktívne podporovať konkrétne projekty slovenských firiem na týchto perspektívnych trhoch.
Indonézia ako kľúčový partner v regióne
Ťažiskom ázijskej časti misie bola Indonézia, ktorá s približne 280 miliónmi obyvateľov patrí medzi najväčšie a najdynamickejšie ekonomiky regiónu. Zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v globálnych dodávateľských reťazcoch. Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indonéziou dosiahol v roku 2024 približne 180 miliónov eur, pričom ďalší impulz pre jeho rast prinášajú pripravovaná komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Indonéziou (CEPA) a dohoda o ochrane investícií (IPA).
Indonézia je zároveň jednou z prioritných krajín v rámci strategickej angažovanosti Slovenska v indo-pacifickom regióne, čo vytvára stabilný rámec pre dlhodobejšiu ekonomickú spoluprácu.
Rokovania zástupcov Eximbanky s Indonézskou obchodnou a priemyselnou komorou, Ministerstvom investícií a spracovateľských odvetví či počas Indonézsko-slovenského obchodného fóra potvrdili rastúci dopyt po riešeniach v oblastiach obranného priemyslu, energetiky, vodohospodárstva a udržateľného odpadového hospodárstva. Popri exporte sa čoraz viac otvára priestor aj pre kapitálové vstupy, pričom významná časť slovenských investícií dnes smeruje najmä do developerských projektov na ostrove Bali.
Záver misie patril Singapuru, ktorý funguje ako finančná a technologická brána do celého regiónu juhovýchodnej Ázie. Táto mestská ekonomika dosiahla v roku 2025 rast HDP približne 4,8 %, najmä vďaka výkonnosti technologických a priemyselných odvetví, vrátane umelej inteligencie a biomedicíny. S HDP na obyvateľa okolo 95-tisíc dolárov podľa MMF, silným bankovým sektorom a rozvinutými kapitálovými trhmi ponúka Singapur stabilné a predvídateľné prostredie pre investorov aj exportérov s vysokou pridanou hodnotou.
Slovenský export s vysokou pridanou hodnotou
„Aj v tejto vysokopríjmovej a technologicky vyspelej ekonomike je dopyt po slovenskom exporte, predovšetkým v oblasti špičkových technológií, softvéru a riešení s vysokou pridanou hodnotou,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec s tým, že úspech v Singapure predstavuje silnú referenciu pre vstup na ďalšie ázijské aj globálne trhy. Viaceré slovenské spoločnosti už podľa neho v krajine pôsobia a ďalšie projekty sú pripravené na posúdenie z hľadiska finančnej a poistnej podpory.
Pre dlhodobý úspech slovenských firiem v regióne je kľúčová aj lokálna prítomnosť, či už prostredníctvom partnera, spoločného podniku alebo investície. Eximbanka pritom ponúka nástroje, ktoré umožňujú kombinovať úverovanie zahraničných odberateľov slovenského exportu s poistením, často v spolupráci s komerčnými bankami. Tento model zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských exportérov, keďže zahraničným partnerom ponúkajú nielen produkt alebo službu, ale aj komplexné riešenie financovania.
Eximbanka kryje export do Strednej Ázie, slovenská firma pomôže zlepšiť bezpečnosť ciest v Uzbekistane
Podľa riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov Eximbanky Matúša Šárskeho je absolvovaná misia dôkazom funkčnej spolupráce medzi inštitúciami štátnej podpory exportu. „Úspešná cesta v juhovýchodnej Ázii je ďalším dôkazom veľmi dobre nastavenej a fungujúcej spolupráce aktérov pôsobiacich v rámci štátnej podpory exportu,“ uviedol s tým, že podobné projekty budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch.