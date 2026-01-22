Eximbanka posilňuje slovenský export do Talianska cez podnikateľskú misiu

Slovensko chce posilniť postavenie našich exportérov na jednom z kľúčových európskych trhov, akým je Taliansko, a otvoriť im cestu k veľkým medzinárodným kontraktom. Generálny riaditeľ Exportno-importnej banky SRRastislav Podhorec a riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Matúš Šársky boli 20. až 21. januára súčasťou podnikateľskej misie do Talianska, ktorú viedol predseda parlamentu Richard Raši. Cieľom je aj posilniť strategickú spoluprácu s talianskymi partnermi.
Podnikateľská misia
Podľa Podhorca slovenské firmy majú čo ponúknuť, či už technicky, cenovo alebo z hľadiska kvality. „Úlohou štátu a jeho inštitúcií je pomôcť im dostať sa k veľkým kontraktom a relevantným partnerom. Aj preto má každá takáto politicko-podnikateľská misia konkrétny ekonomický význam,“ uviedol Podhorec.
Eximbanka kryje export do Strednej Ázie, slovenská firma pomôže zlepšiť bezpečnosť ciest v Uzbekistane
Podnikateľská misia sa zamerala najmä na slovenské riešenia v oblasti udržateľnej energetiky a stavebníctva. Práve v týchto sektoroch majú naše spoločnosti technológie a know-how, o ktoré je na talianskom trhu rastúci záujem. Eximbanka je pripravená podporiť tieto projekty v celom ich životnom cykle. Teda od výroby určenej na export až po samotnú realizáciu kontraktu v zahraničí.
Cieľom Eximbanky je byť partnerom slovenských firiem pri vstupe do komplexných a kapitálovo náročných projektov. „Prostredníctvom vhodných finančných produktov vieme podporiť exportnú produkciu, poistiť riziká a otvárať dvere k medzinárodným partnerstvám,“ zdôraznil Rastislav Podhorec.
Užšiu spolupráca
Zástupcovia Eximbanky absolvovali počas misie rokovania na najvyššej úrovni s talianskou exportnou úverovou agentúrou SACE. Na stretnutiach s generálnym riaditeľom SACE Michele Pignottim, s predsedom predstavenstva Giuseppem Picchim a s riaditeľkou medzinárodných vzťahov Paolou Valeriou potvrdili spoločný záujem o užšiu spoluprácu v perspektívnych oblastiach. Tými sú energetika, s dôrazom na jadrovú energetiku, najmä malé modulárne reaktory (AMR), ale sú to aj obranný priemysel a infraštruktúrne projekty.
Slovenské podniky získajú viac istoty. Eximbanka mení prístup, chce pružnejšie riešiť globálne výzvy
Eximbanka so SACE zároveň otvorili tému spolupráce pri koordinovanom zapájaní slovenských a talianskych spoločností do veľkých EPC projektov na globálnych trhoch. Eximbanka v tomto kontexte aktívne ponúka svoju disponibilnú poistnú kapacitu partnerským inštitúciám a globálnym bankám výmenou za zapojenie slovenských exportérov do medzinárodných projektov.
Taliansko patrí dlhodobo medzi najvýznamnejšie exportné teritóriá Slovenska. Eximbanka historicky podporila vývoz slovenských firiem do Talianska v objeme takmer 2 miliardy eur, čím potvrdzuje strategický význam tohto trhu pre slovenskú ekonomiku.