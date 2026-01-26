Slovensko a Portugalsko prehlbujú ekonomické väzby, Eximbanka a BPF podpísali memorandum

Eximbanka a portugalská štátna banka Banco Português de Fomento (BPF) rozširujú spoluprácu s ambíciou otvoriť nové exportné príležitosti pre slovenské aj portugalské firmy a posilniť ich postavenie na medzinárodných trhoch.
Memorandum o porozumení
Obe inštitúcie podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvára rámec strategického partnerstva zameraného na podporu investícií, financovanie cezhraničných projektov a prehlbovanie hospodárskych väzieb medzi Slovenskom a Portugalskom.
Eximbanka posilňuje slovenský export do Talianska cez podnikateľskú misiu
Dohoda nadväzuje na zmenu postavenia Banco Português de Fomento, ktorá od januára 2026 prevzala úlohu portugalskej exportnej úverovej agentúry zodpovednej za riadenie exportného úverového poistenia.
Memorandum tak reaguje na nové kompetencie portugalskej inštitúcie a zároveň otvára priestor pre užšiu spoluprácu v oblastiach, ktoré sú pre obe ekonomiky strategické.
Bilaterálne investície
Ide najmä o podporu bilaterálnych investícií a uľahčenie vstupu slovenských a portugalských malých a stredných podnikov na nové trhy, o spoločné finančné operácie so zameraním na sektory súvisiace s ekologickou a digitálnou transformáciou, ako aj o intenzívnejšiu inštitucionálnu spoluprácu v rámci európskych sietí rozvojových a podporných bánk.
Eximbanka kryje export do Strednej Ázie, slovenská firma pomôže zlepšiť bezpečnosť ciest v Uzbekistane
Podľa predstaviteľov portugalskej strany dohoda posilňuje dlhodobé smerovanie oboch inštitúcií v oblasti podpory exportu. Aj Eximbanka vníma memorandum ako nástroj, ktorý má konkrétny ekonomický dopad. „Prostredníctvom tohto memoranda nám spolupráca s Banco Português de Fomento umožní lepšie podporovať cezhraničné projekty, posilniť bilaterálne investičné toky a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu a užším hospodárskym väzbám medzi našimi krajinami,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Eximbanky Rastislav Podhorec.
Memorandum podpísali počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Portugalsku, ktorej cieľom bolo prehĺbiť vzájomné porozumenie medzi partnermi, zdieľať skúsenosti a identifikovať nové formy spolupráce. Práve prepojenie finančných inštitúcií a koordinovaná podpora exportu majú podľa oboch strán prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti, podpore inovácií a dlhodobo udržateľnému rozvoju slovenského aj portugalského hospodárstva.