Druhý pilier pod lupou: Odborníci diskutovali o jeho výhodách, výzvach a budúcnosti (rozhovor)

Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch – prvý zabezpečuje priebežné financovanie štátnych dôchodkov, druhý predstavuje kapitalizačný systém pod správou dôchodkových správcovských spoločností (DSS) a tretí je dobrovoľné sporenie podporované zamestnávateľmi.

Druhý pilier, ako významný nástroj dôchodkového zabezpečenia, za takmer dve desaťročia fungovania priniesol sporiteľom množstvo výhod, no zároveň aj otázky a výzvy.

V relácii Má to Filipa o tom, aké sú aktuálne výsledky druhého piliera, čo čaká sporiteľov v budúcnosti a aké reformy by mohli systém posilniť, diskutovali odborník na štátne dôchodky Igor Horváth a Miroslav Kotov, predseda Asociácie DSS a generálny riaditeľ Allianz DSS.

Aký je stav druhého piliera dnes?

Podľa Miroslava Kotova druhý pilier dokazuje svoju dôležitosť. „Objem úspor prekročil 16 miliárd eur a rýchlo rastie vďaka zhodnocovaniu aj efektu zloženého úročenia,“ priblížil a zároveň však pripomenul, že druhý pilier je živý systém, v ktorom sa objem úspor neustále mení – noví sporitelia prichádzajú, ale dôchodcovia svoje úspory čerpajú.

Na druhej strane, Igor Horváth upozornil na význam druhého piliera ako doplnku k prvému pilieru. „Pri súčasnej demografii, keď bude stále menej prispievateľov a viac poberateľov dôchodkov, budú štátne dôchodky pravdepodobne stagnovať alebo klesať. Druhý pilier preto zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení budúcich dôchodcov,“ povedal.

Garantované vs. negarantované fondy

Rozdiely medzi garantovanými a negarantovanými fondmi sú podľa oboch hostí výrazné. Kotov vysvetlil, že negarantované fondy ponúkajú výrazne vyššie zhodnotenie, a preto DSS v posledných rokoch aktívne presúvajú sporiteľov do týchto fondov. „Za celý sektor presúvame 3,5 miliardy eur, čo bude dokončené do konca roku 2025,“ doplnil Kotov.

Horváth však upozornil na to, že mnoho sporiteľov stratilo šancu na vyššie zhodnotenie práve kvôli slabej informovanosti v minulosti. „Rozdiel medzi garantovanými a negarantovanými fondmi mohol byť až päťnásobný, čo znamená, že mnohí sporitelia prišli o značné sumy,“ podotkol Horváth.

Prípadové problémy: Sporiteľov frustrujú obmedzenia

Konkrétne príklady sporiteľov, ako bol pán Bartolomej, ukazujú nedostatky v systéme výplaty dôchodkov. Hoci si nasporil 12 750 eur, jeho možnosti výberu sú obmedzené kvôli pravidlám druhého piliera. „Musí si zakúpiť doživotný dôchodok, ktorý mu poskytne len 30 až 48 eur mesačne, čo je pre nízkopríjmových ľudí často demotivujúce,“ vysvetlil Horváth.

Kotov reagoval tým, že DSS môžu vyplácať len to, čo si sporitelia nasporili. „Na rozdiel od štátu, DSS nemôže fungovať na deficite. Z tohto dôvodu môže byť výška dôchodkov na prvý pohľad nižšia,“ povedal Kotov. Zároveň zdôraznil, že systém ponúka sporiteľom slobodu rozhodovania a všetky úspory zostávajú plne dedičné.

Otvorí sa druhý pilier opäť?

V otázke možného otvorenia druhého piliera sa obaja hostia zhodli, že by to destabilizovalo systém. „Otvorenie druhého piliera prináša nestabilitu a nemyslím si, že je to riešenie pre konsolidáciu verejných financií,“ uviedol Kotov. Horváth doplnil, že vláda by mala pracovať na dlhodobej stabilizácii dôchodkového systému, nie na jeho krátkodobých zmenách.

Diskusia ukázala, že druhý pilier má svoje nezastupiteľné miesto v dôchodkovom systéme Slovenska, no jeho fungovanie musí čeliť výzvam, akými sú nízka informovanosť sporiteľov, legislatívne zmeny a demografická kríza.

Kotov zdôraznil, že druhý pilier je už dnes robustným nástrojom, ktorý dokáže sporiteľov zabezpečiť. Horváth však upozornil na potrebu väčšej transparentnosti a spravodlivosti, aby sa systém stal pre všetkých sporiteľov skutočnou výhodou.

V celom rozhovore sa dozviete:

aký je aktuálny stav druhého piliera a čo znamená pre sporiteľov

prečo je dôležité rozumieť rozdielom medzi garantovanými a negarantovanými fondmi

aké sú konkrétne výzvy pre nízkopríjmových sporiteľov pri výplate dôchodkov

ako sa DSS pripravujú na legislatívne zmeny a čo môžu sporitelia očakáva

či hrozí opätovné otvorenie druhého piliera a aké by to malo dôsledky

Ďalšie zaujímavé rozhovory si môžete vypočuť aj na —> Spotify