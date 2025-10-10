365.bank sa ako jediná slovenská banková značka umiestnila v rebríčku TOP 50 Banking Brands od The Banker a Kantar BrandZ pre rok 2025

365.bank získala od prestížneho časopisu The Banker ocenenie ako najlepšia slovenská banková značka v novom globálnom rebríčku TOP 50 Banking Brands podľa brand equity, čiže hodnoty značky. V zozname najviac rastúcich bankových značiek sveta sa umiestnila ako jediná slovenská banka.
Značka 365.bank má podľa rebríčka najvyšší potenciál rastu a zvýšenia svojho trhového podielu
Rebríček TOP 50 Banking Brands pokrýva 50 najlepších svetových retailových bankových značiek, ktoré majú najvyššiu pravdepodobnosť zvýšiť v najbližších 12 mesiacoch svoj trhový podiel na základe súčasnej hodnoty značky. Ide o nové hodnotenie, ktoré dopĺňa tradičný rebríček Top 1000 magazínu The Banker. Na tvorbe rebríčka sa podieľala aj platforma Kantar BrandZ prieskumnej siete Kantar, ktorá každoročne zverejňuje aj zoznam najhodnotnejších značiek sveta.
V premiérovom ročníku rebríčka, ktorý spolu zostavujú The Banker a Kantar BrandZ, sa v zozname najlepších 50 bánk sveta umiestnili len tri banky zo strednej a východnej Európy (CEE). 365.bank je v rebríčku jedinou bankou zo Slovenska a v rámci regiónu CEE jej patrí druhé miesto. V celkovej päťdesiatke sa banka umiestnila na tridsiatom piatom mieste.
„Medzinárodné ocenenia si vážime o to viac, že nás posudzujú globálnou optikou, ktorá nás porovnáva so značkami vo svetovom meradle, na rozdiel od lokálneho pohľadu v rámci krajiny. Som nesmierne hrdý, že organizátori ocenili zmysluplnosť, odlišnosť a nápaditosť nie len našej značky, ale aj produktov a služieb zákazníkom, a aj výrazný rastový potenciál. Je naším poslaním napĺňať rovnováhu medzi silou značky a jej obsahom a prínosom pre zákazníka,“ hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank. „Umiestnenie medzi najlepšími bankovými značkami sveta je ocenením všetkých kolegov a kolegýň, ktorí už takmer osem rokov stoja za značkou 365.bank,“ dodáva Andrej Zaťko.
Zostavovatelia rebríčka ocenili zmysluplné prepojenie banky so zákazníkmi vďaka svojej filozofii „mobile-first“, ktorá prináša klientom dostupnosť a pohodlie používania, strategické a personalizované riešenia aj pre klientov, ktorí viac dôverujú fyzickému kontaktu, otvorením širokej pobočkovej siete, čo zabezpečuje bezproblémovú a efektívnu zákaznícku skúsenosť šitú na mieru zákazníkom. Vizuálna odlíšiteľnosť podľa nich pomáha značke 365.bank ostať výraznou aj napriek silnej konkurencii.
„Značka 365.bank nie je len dynamicky rastúcou bankovou značkou so signifikantnou komunikáciou, svoju kompetenciu dokazuje aj v dômyselne nastavených vzťahoch so zákazníkmi. Je to výsledok komplexnosti krokov, na ktorých je značka postavená, od intenzívnych komunikačných aktivít, pozicioningu, napĺňania prísľubu značky, až po unikátnu zákaznícku skúsenosť. Je veľkou cťou, že okrem pravidelného vysvedčenia od našich klientov v prieskumoch spokojnosti a rastu znalosti značky, na ktorých nám veľmi záleží, sme sa dostali aj do centra pozornosti tak renomovaných hodnotiteľov akými sú The Banker a Kantar BrandZ, čo sa žiadnej slovenskej bankovej značke ešte nepodarilo,“ dopĺňa Tereza Molnár, Head of Brand&Communication&CX.
Hodnotila sa zmysluplnosť, odlišnosť a nápaditosť značky
Popri ekonomických výsledkoch bánk organizátori vychádzali z prieskumov realizovaných na celkovo 26 trhoch sveta od januára 2024 do mája 2025. Z Európy sa posudzovali retailové banky pôsobiace na 6 rôznych trhoch vrátane Slovenska, Českej republiky či Nemecka. Hodnotenie potenciálu značiek realizovali analytici v trojdimenzionálnej analýze, postavenej na zmysluplnosti (emocionálne prepojenie a napĺňanie potrieb), odlišnosti (ponuka jedinečného prístupu a líderská pozícia na trhu) a nápaditosti (potenciál spontánne prísť na myseľ ľuďom pri prijímaní rozhodnutí).
Výsledný rebríček TOP 50 Banking Brands hovorí o pravdepodobnosti jednotlivých bánk zvyšovať svoj trhový podiel v budúcnosti vďaka budovaniu pozitívnych asociácií so zákazníkmi (čiže vďaka posilňovaniu hodnoty značky, tzv. brand equity).
