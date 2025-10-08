Pellegrini podpísal konsolidačný balíček, odobril aj odbremenenie živnostníkov od transakčnej dane

Prezident Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať konsolidačný balíček, ktorý má ozdraviť verejné financie a postupne znížiť deficit štátneho rozpočtu. Ide o jeden z kľúčových krokov vlády smerom k stabilizácii hospodárenia štátu.
Balíček má priniesť úspory na výdavkoch štátu, zvýšiť efektivitu verejných služieb a zároveň upraviť daňovo-odvodové zaťaženie tak, aby sa do rozpočtu dostalo viac peňazí. Vláda si od neho sľubuje, že pomôže znížiť deficit verejných financií pod hranicu 5 % HDP a v nasledujúcich rokoch postupne dostať Slovensko späť pod dlhovú brzdu.
Nevyhnutný, no náročný krok
Hlava štátu v oficiálnom stanovisku zdôraznila, že ide o nevyhnutný, no náročný krok, ktorý si vyžiada úsilie nielen od vlády, ale aj od celej spoločnosti. „Konsolidačný balíček je výzvou pre vládu a celú spoločnosť ako prekonať zložité a ťažké obdobie spojené s ozdravením verejných financií. Dlh, ktorý vytvorili predchádzajúce vlády, nebude ľahké dostať pod kontrolu a vyžiada si veľa úsilia,“ uviedol prezident Peter Pellegrini.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že vláda napriek úsporným opatreniam neustúpi od svojho sociálneho programu. „Verím, že vláda nerezignuje na svoj sociálny program a bude ho naďalej aj napĺňať,“ dodal. Po stretnutí s predsedom vlády a ministrom financií prezident oznámil, že zákon podpíše, keďže považuje jeho prijatie za kľúčové pre návrat Slovenska „na zdravú ekonomickú cestu„.
Predseda vlády Robert Fico po stretnutí s prezidentom uviedol, že sú pripravení v piatok schváliť návrh rozpočtu a predložiť ho na rokovanie parlamentu.
Podpísal aj úľavu od transakčnej dane
Prezident Peter Pellegrini podpísal aj novelu zákona o dani z finančných transakcií. Živnostníci a malí podnikatelia tak už od januára 2026 nemusia platiť túto daň. Ide o prospešné odbremenenie, najmä v čase, keď sa im v budúcom roku zvýšia zdravotné a sociálne odvody.
Novela zákona priniesla aj sériu technických zmien, ktoré majú zjednotiť výklad a odstrániť nejasnosti pri výbere transakčnej dane. Spresnila sa definícia stálej prevádzkarne, vďaka čomu bude jasnejšie, kedy má zahraničný subjekt pôsobiaci na Slovensku povinnosť daň zaplatiť.
Po novom sa zavádza aj rozdelenie medzi daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou a upravuje sa zoznam inštitúcií napojených na verejné financie, ktoré sú z tejto dane vyňaté.
Dôležitá zmena
Dôležitou zmenou je aj aktualizácia pravidiel pre poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Týka sa to najmä e-shopov a online platforiem. Prechodné ustanovenia ukladajú bankám povinnosť ešte raz vybrať transakčnú daň za obdobia pred účinnosťou nového zákona. Napríklad za december 2025 budú banky ešte postupovať podľa pôvodného znenia zákona.
Transakčná daň, ktorej sadzba predstavuje 0,4 percenta z bezhotovostných operácií s maximálnym limitom 40 eur a 0,8 percenta pri výbere hotovosti bez stropu, patrí medzi kritizované opatrenia konsolidačného balíka. Podnikatelia jej vyčítali byrokratickú záťaž a podporu hotovostnej ekonomiky, pričom jej výnos je nižší, než pôvodne predpokladalo ministerstvo financií. Pre právnické osoby však zostáva zachovaná aj naďalej.