Čo urobí Powell? Sny o tzv. hladkom pristátí sa už rozplynuli (video)

Máme za sebou prvý kvartál tohto roka a musíme konštatovať, že to boli naozaj turbulentné tri mesiace.

Inflácia nám vyskočila na 40-ročné maximá a centrálne banky museli reagovať. Úrokové sadzby sa začali prudko dvíhať a to tempo bolo najvyššie od začiatku 80-tich rokov. Do toho prišli problémy v bankovom sektore, pretože niektoré finančné domy nezvládli situáciu.

Panikáriaci klienti

Mali v portfóliu štátne dlhopisy, ktoré nakúpili v prostredí ešte nízkych úrokových sadzieb, keď sa potom úrokové sadzby prudko zdvihli, vznikli im na súvahách nezrealizované straty a väzy im definitívne zlomili ich panikáriaci klienti, ktorí spustili beh na banky a z nezrealizovaných strát sa stali zrealizované. Potom si vlády povedali, že sa zahrajú na socializmus a rozhodli sa zachrániť každého, kto sa dostal do problémov.

Začiatkom mája bude ďalšie zasadnutie Federálneho rezervného fondu (Fed) a všetci sme v očakávaní, čo nám Jerome Powell oznámi. Inflácia je stále vysoká, takže úrokové sadzby by sa podľa tejto logiky mali ďalej zvyšovať.

Žijeme ale v prostredí veľkého tzv. finančného stresu a ďalšie zvyšovanie by mohlo mať neblahé účinky na globálnu ekonomiku. Obyvatelia, teda klienti bánk, môžu mať obrovské problémy so splácaním už existujúcich úverov, pretože ak sa vám zdvihne úroková sadzby z jedného na päť percent, môže to byť pre už tak napnuté rozpočty ľudí likvidačné.

Cieľ Fed-u je jasný

Pre banky môže ďalšie dvíhanie sadzieb znamenať tiež obrovské problémy, pretože po nových úveroch už nebude taký dopyt ako predtým a pri starých hrozí obrovské kreditné riziko.

Do toho si pripočítajme to, že svojim klientom budú musieť dvíhať úroky na depozitných produktoch, napr. na bežných a sporiacich účtoch, a to môže spôsobiť sled problémov, z ktorých sa budeme spamätávať len veľmi ťažko.

Navzdory týmto skutočnostiam je ale cieľ Fed-u jasný a to je dostať infláciu na dve percentá. Preto sa očakáva, že Fed v tomto roku ešte minimálne raz úrokové sadzby zdvihne a malo by sa tak stať práve na májovom zasadnutí. Predpokladá sa, že to bude opäť o 25 bázických bodov.

Podľa zápisu z posledného zasadnutia, úradníci Fed-u tiež hovoria, že už na konci tohto roka by mala prísť v USA mierna recesia, na čo samozrejme reagujú aj trhy.

Zlé a ešte horšie scenáre

Akcie na Wall Street mierne klesli, keď investori strávili informácie o inflácií, ktorá nie je pod kontrolou a informácie o spomínanej recesii. Za všetky spomeniem index S&P 500, ktorý reprezentuje prakticky celú ekonomiku USA. Ten v stredu klesol o 0,3 percenta a technologický index Nasdaq ešte o trochu viac (0,9 percenta).

Naopak európske akcie mierne stúpli, celoeurópsky Stoxx 600 stúpol o 0,1 percenta a nemecký DAX uzavrel vyššie o 0,3 percenta.

Investori sú tiež znepokojení očakávaným prudkým poklesom ziskov firiem, pretože v blízkej dobe by mali spoločnosti zverejňovať svoje zisky za prvý kvartál tohto roku a porovnanie s minulým rokom pravdepodobne nebude vyzerať veľmi dobre

No, každopádne by som na stoličke Powella sedieť nechcel, pretože má pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Sny o tzv. hladkom pristáti sa už rozplynuli a na stole sú len zlé a ešte horšie scenáre.

Budeme to sledovať a vy zase sledujte portál SITA Financie, aby vám žiadne novinky neunikli.