Inflácia požiera naše peniaze. Kto je za ňu zodpovedný? (video)

Inflácia je podľa ekonomických poučiek zvyšovanie cenovej hladiny v národnom hospodárstve.

Čo v praxi znamená, že ceny všetkých tovarov a služieb sa dvíhajú vplyvom toho, že v ekonomike je akosi veľa peňazí, ktoré nie sú ničím kryté napr. nejakou ekonomickou aktivitou.

Treba ale povedať, že inflácia v priateľnej miere, čiže povedzme okolo dvoch percent je priaznivá, ak samozrejme v primeranej miere rastie aj ekonomika a životná úroveň alebo reálne mzdy. My sme sa ale v roku 2023 zobudili do 15-percentnej inflácie, čo už naznačuje problémy.

Ale prečo a kto za to môže? Sú to vlády jednotlivých krajín a ich zlá fiškálna politika či zlá monetárna politika centrálnych bánk? Alebo je to proste otázka nepredvídateľných globálnych udalostí, ktoré sa na svete dejú a nikto ich nevie ovplyvniť?

Pandémia COVID-19

No tak trochu všetko dokopy. Vráťme sa na koniec roku 2019, keď vo svete vypukla pandémia COVID-19, ktorú nikto nečakal, no mala následky celosvetových rozmerov.

Do toho museli vstúpiť vlády, ktoré na jednej strane museli v záujme záchrany ľudských životov zastaviť ekonomiku, no na druhej strane museli obyvateľom rozdať peniaze vo forme kompenzácií alebo pomoci v ťažkej situácii. Tieto peniaze však neboli fiškálne kryté, čiže nepočítalo sa s nimi v rozpočte.

A svoj podiel viny majú aj centrálne banky, pretože vytvorili prostredie nízkych úrokových sadzieb, čím dovolili komerčným bankám rozdať ľudom miliardy a prostredníctvom úverov tak naliali do ekonomiky ďalšie peniaze.

Rozumné investovanie

Vysoká inflácia je proste niečo, čo tu nie je prvýkrát a určite ani posledný. Je to predzvesť zimy finančného cyklu, ale musíme sa naučiť, ako s ňou pracovať.

Jediný efektívny spôsob ako bojovať s infláciou je investovanie, pretože ak držíme svoje peniaze na bežnom účte v banke, kde sa mi nezhodnocujú, tak o ne prichádzame. Obzvlášť Slováci sú experti v tejto oblasti, na bežných účtoch držíme viac ako 45 miliárd eur.

No a čím vyššia je inflácia, tým dôležitejšie je správne vybrať finančné nástroje, prostredníctvom ktorých budeme investovať, pretože prekonať 15 percent je ťažšie ako dve či tri percentá.

Každopádne teda treba investovať rozumne a teda rozložiť svoje portfólio do viacerých podkladových aktív a investovať pravidelne. Pri boji s infláciou rovnako ako pri investovaní musíte byť neustále informovaní.