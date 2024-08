Čistý zisk Privatbanky v prvom polroku dosiahol takmer 7 miliónov eur, v medziročnom porovnaní však ide o pokles vyše 9 percent

Privatbanka dosiahla v prvom polroku čistý zisk takmer 7 mil. eur a v medziročnom porovnaní ho znížila o 9,3 %. Ako vyplýva z účtovnej závierky, zisk pred zdanením pritom stúpol o 24,8 % na 12,1 mil. eur.

Privatbanka, tak ako aj ostatné banky, platili v tomto roku tzv. bankový odvod. Ten pre Privatbanku v tomto roku ku koncu júna predstavoval sumu 2,8 mil. eur. Taktiež mala vyššiu tvorbu opravných položiek. V rámci obchodnej činnosti sa jej darilo, rástli tak čisté úrokové výnosy, ako aj zisk z poplatkov a provízií.

Vo výročnej správe Privatbanka uviedla, že za celý tento rok počíta so ziskom 6,8 mil. eur. Oproti vlaňajšku by to znamenalo značný pokles.

Najväčší negatívny vplyv na plánovaný hospodársky výsledok má zavedenie osobitného odvodu z hrubého zisku vo výške 30 % pre bankové inštitúcie, informuje spoločnosť vo výročnej správe. V minulom roku banka evidovala nárast zisku o 56,8 % na 20,3 mil. eur.