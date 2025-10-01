Ceny na Slovensku rastú rýchlejšie než v Nemecku či Španielsku, inflácia je druhá najvyššia v eurozóne

Slovensko sa opäť ocitlo na nelichotivom druhom mieste v rebríčku najvyššej inflácie v eurozóne. Podľa predbežných údajov Eurostatu sa spotrebiteľské ceny v septembri zvýšili medzimesačne o 0,2 %, čo znamená, že v porovnaní s minulým rokom boli vyššie o 4,6 %. To je návrat na úrovne z leta, keď inflácia dosahovala podobné hodnoty v júni a júli.
Estónsko a Chorvátsko sú pred nami
Viac ako Slovensko zdražovalo už len Estónsko s infláciou 5,2 %. Rovnaký medziročný rast cien ako u nás zaznamenalo aj Chorvátsko. „Slovensko sa už dlhodobo pohybuje na popredných priečkach tejto nelichotivej štatistiky,“ pripomenul hlavný ekonóm ČSOBMarek Gábriš.
Vývoj cien ťahali nahor najmä služby a energie. Služby, ktoré sú pod tlakom rastúcich miezd a nedostatku pracovníkov, zdraželi medziročne o 7,9 %, teda ešte viac než v auguste. Energetická inflácia, ktorá sa vlani v rovnakom období spomaľovala, v septembri opäť nabrala na sile. Ceny elektriny, plynu a tepla stúpli medzimesačne o 0,4 % a medziročne sú vyššie o 1,6 %. Ide o najrýchlejší rast od januára tohto roka.
Potraviny mierne spomalili
Určité spomalenie nastalo aspoň pri potravinách. Potravinová inflácia, vrátane alkoholu a tabaku, klesla zo 4,3 % na 4,0 %. Aj tak zostáva nad priemerom eurozóny, ktorý bol v septembri len 3,0 %. Prognózy pritom naznačujú, že v závere roka by mohlo dôjsť k dočasnému ústupu, no podľa predpovedí Národnej banky Slovenska aj ministerstva financií sa v prvej polovici roka 2026 očakáva opätovné zrýchlenie k štyrom percentám.
Samotná eurozóna sa v septembri opäť dostala nad inflačný cieľ Európskej centrálnej banky, keď ceny vzrástli z 2,0 % na 2,2 %. Najviac zdražovanie cítili spotrebitelia v Nemecku (2,4 %), Holandsku a Španielsku (zhodne 3,0 %). To podľa ekonómov naznačuje, že ECB si pri rozhodovaní o úrokových sadzbách aj v najbližších mesiacoch zrejme zachová opatrnosť.