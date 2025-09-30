Transakčná daň sa pre živnostníkov ruší, parlament pritom odmietol viaceré návrhy opozície

Živnostníci a ďalší podnikatelia – fyzické osoby – od januára 2026 prestanú platiť daň z finančných transakcií. Parlament schválil novelu zákona, ktorá ich od tejto povinnosti oslobodzuje, pričom za návrh hlasovalo všetkých 128 prítomných poslancov.
Zmena sa dotkne tisícok malých podnikateľov, ktorí doteraz museli pri rôznych operáciách odvádzať daň, aj keď v niektorých prípadoch existovali výnimky.
Pôvodný návrh SNS rátal s tým, že okrem živnostníkov sa daň nebude vzťahovať ani na malé firmy s obratom do 100-tisíc eur a že úľava nadobudne účinnosť už v októbri tohto roka.
Vítané odbremenenie pre živnostníkov
Rezort financií s tým však nesúhlasil a po sérii rokovaní vznikol kompromisný pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Ten definitívne rozhodol, že daň sa bude naďalej vzťahovať iba na právnické osoby, pričom fyzické osoby podnikatelia budú od nej oslobodené od začiatku budúceho roka.
Transakčná daň podľa ministra financií nie je likvidačná. Kamenický ukázal, že podnikatelia platia len desiatky eur mesačne
Podľa partnerky účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Jitky Božekovej ide o krok správnym smerom. „Vítame vyňatie podnikateľov – fyzické osoby z povinnosti platenia dane z finančných transakcií. Táto daň sa prijímala narýchlo, a preto jej úprava prospeje tejto skupine podnikateľov,“ uviedla.
Ako dodala, pre živnostníkov ide o vítané odbremenenie, najmä v čase, keď sa im od januára 2026 zvýšia zdravotné a sociálne odvody. Novela priniesla aj sériu technických úprav, ktoré majú odstrániť nejasnosti pri uplatňovaní dane. Spresnila sa napríklad definícia stálej prevádzkarne, čo má objasniť, kedy je povinný platiť transakčnú daň zahraničný subjekt pôsobiaci na Slovensku.
„Zaviedlo sa aj rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou a upravil sa zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú spod dane vyňaté,“ vysvetlila Božeková.
SaS žiadala úplné zrušenie
Dôležitou novinkou je aj úprava poskytovania služieb informačnej spoločnosti, ktorá sa dotýka e-shopov a online trhovísk, ako aj spresnenie pojmu „osoby pre neho pracujúce“. Ten sa po novom vzťahuje na fyzické osoby, ktoré pracujú pre daňovníka na základe pracovnoprávneho vzťahu. Zmenila sa aj časová podmienka: daňová povinnosť vznikne len vtedy, ak daňovník vykonáva činnosť aspoň 16 dní v roku, a to aj prerušovane.
Banky však budú mať povinnosť ešte raz vybrať transakčnú daň od živnostníkov – za obdobia pred účinnosťou zákona. „To znamená, že napríklad za december 2025 budú banky ešte odvádzať daň podľa pôvodného znenia zákona,“ doplnila Božeková.
Parlament pritom odmietol viaceré opozičné návrhy. SaS žiadala úplné zrušenie transakčnej dane a vrátenie už zaplatených poplatkov, Progresívne Slovensko chcelo, aby sa výnimka vzťahovala aj na všetky školy financované z verejných zdrojov. Obe iniciatívy poslanci zamietli.
Čo je transakčná daň a aká je sadzba?
Transakčná daň, ktorej sadzba predstavuje 0,4 percenta z bezhotovostných operácií s maximálnym limitom 40 eur a 0,8 percenta pri výbere hotovosti bez stropu, patrí medzi najviac kritizované opatrenia konsolidačného balíka. Podnikatelia jej vyčítali byrokratickú záťaž a podporu hotovostnej ekonomiky, pričom jej výnos je nižší, než pôvodne predpokladalo ministerstvo financií. Pre právnické osoby však zostáva zachovaná aj naďalej.