Slováci čoraz viac investujú do nehnuteľností, realitné fondy prekročili historickú hranicu

Podľa najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS) prekročila hodnota aktív v realitných fondoch v druhom štvrťroku po prvý raz hranicu troch miliárd eur.
Tento historický míľnik podľa 365.invest ukazuje, že Slováci v čase pretrvávajúcej inflácie a hospodárskej neistoty čoraz viac hľadajú bezpečné a zrozumiteľné spôsoby, ako uchrániť hodnotu svojich úspor. Nehnuteľnosti pritom dlhodobo vnímajú ako stabilné a dôveryhodné aktívum.
Zmena v myslení domácností
Celkovo majú Slováci v investičných fondoch uložených už 11,89 miliardy eur, z čoho realitné fondy tvoria viac než štvrtinu. Tento podiel neustále rastie a podľa odborníkov odráža zmenu v myslení domácností, ktoré si uvedomujú, že pasívne držanie peňazí na bežných účtoch nestačí.
Slováci nechávajú miliardy ležať v bankách a jedným špecifikom aj vybočujeme z európskeho priemeru
„Dôvera v nehnuteľnosti je v nás historicky hlboko zakorenená. Vnímame, že ľudia dnes hľadajú spôsoby, ako nenechať svoje úspory strácať na hodnote v dôsledku inflácie,“ uviedol Pavol Hajdu z 365.invest.
Princíp „nechať peniaze pracovať“
Investovanie do realitných fondov podľa odborníka postupne prestáva byť vnímané ako riziková záležitosť, naopak, čoraz viac Slovákov si osvojuje princíp „nechať peniaze pracovať„. Tento posun zároveň urýchlila inflácia, ktorá ukázala limity tradičného sporenia.
Slovensko zostáva v pasci nízkej finančnej gramotnosti, mladí riskujú a seniori šetria
„Najväčšou chybou, ktorú dnes môžete urobiť, je nechať peniaze nečinne ležať na účte. Každý mesiac, keď neinvestujete, prichádzate o časť hodnoty svojich úspor. Začať sa pritom dá aj s menšími, pravidelnými sumami. Dôležité je urobiť ten prvý krok a premeniť sporenie na inteligentné investovanie,“ dodal Hajdu.