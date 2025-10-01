Pre spomalenie investícií RRZ znížila odhad deficitu pre tento rok

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok. Pokles schodku o 192 mil. eur oproti augustovej prognóze je spôsobený najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu na investície.
Podľa rady deficit v aktuálnom roku dosiahne 5 % HDP, resp. 6,9 mld. eur. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP, resp. 422 mil. eur. To znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu.
V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 15. augusta 2025 v Správe o očakávanej skutočnosti je úroveň deficitu prognózovaná RRZ nižšia o 0,1 % HDP. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade rady voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z DPH a dane z príjmov právnických osôb.
V rámci rozpočtového semaforu rozpočtová rada takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v rámci schváleného rozpočtu. Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 60,8 mld. eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený.
Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov tak v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu. Očakávané plnenie limitu výdavkov pre rok 2025 sa medzimesačne znížilo o 307 mil. eur. Prispela k tomu úspora v kapitálových výdavkoch v štátnom rozpočte.