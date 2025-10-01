Zlato s ďalším rekordom, ázijské trhy rástli napriek „shutdownu“ v USA

Cena zlata dosiahla v stredu rekordnú úroveň, zatiaľ čo futures kontrakty na Wall Street klesli po tom, čo došlo k dočasnému zatvoreniu federálnych inštitúcií v USA, tzv. shutdownu, keďže republikáni a demokrati sa nedohodli na ich financovaní. Väčšina ázijských trhov však zaznamenala zisky.
Republikáni v Senáte sa pokúsili schváliť dočasnú finančnú „záplatu“ schválenú Snemovňou reprezentantov, ale nepodarilo sa im získať hŕstku demokratických hlasov potrebných na jej odoslanie prezidentovi Donaldovi Trumpovi na schválenie. Demokrati totiž chcú obnovenie stoviek miliárd dolárov na výdavky na zdravotnú starostlivosť pre domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré Trumpova administratíva pravdepodobne zruší.
Rekordné zlato je „hviezdou trhu“. Analytik prognózuje, kde až môže vyletieť
Uzávierka spôsobí zastavenie menej dôležitých operácií, dočasne ponechá státisíce štátnych zamestnancov bez platu a potenciálne narušené bude vyplácanie mnohých sociálnych dávok.
Zlato, ktoré je obľúbeným nástrojom v časoch nepokojov a neistoty, tak dosiahlo nový vrchol 3 875,53 USD za uncu.
Taliban vypol Afgancom internet. Ľudia až teraz zisťujú, aký bol dôležitý
Futures kontrakty v rámci troch hlavných indexov v New Yorku klesli. Naopak, ázijské akciové trhy si väčšinou udržali zisky, pričom rast zaznamenali Singapur, Soul, Wellington, Tchaj-pej, Manila, Bombaj, Bangkok a Jakarta. Jedinými stratovými trhmi boli Tokio a Sydney. Hongkong a Šanghaj boli zatvorené z dôvodu sviatkov.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,3 % na 66,20 USD za barel.