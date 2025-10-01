Finančný cyklus sa zotavuje, banky ostávajú stabilné napriek globálnej neistote

Finančný cyklus na Slovensku sa po náročnom období opäť dostáva do mierneho rastu. Kľúčovým impulzom boli klesajúce úrokové sadzby, ktoré od začiatku minulého roka povzbudili dopyt po úveroch.
Najskôr sa to podľa Národnej banky Slovenska (NBS) prejavilo na raste cien nehnuteľností, ktoré začali rásť už pred rokom, a následne aj na zvýšenom záujme domácností a firiem o nové úvery. Zadlženosť súkromného sektora po dvoch rokoch poklesov znovu začala stúpať, hoci zatiaľ len pozvoľne.
Neistota v geopolitických vzťahoch
Ekonomika ako celok síce pokračuje v raste, no jej tempo postupne slabne. Negatívne podľa centrálnej banky pôsobí pretrvávajúca neistota vo svetovom obchode a geopolitických vzťahoch, čo sa odrazilo aj v slabšom ekonomickom sentimente v druhom štvrťroku 2025. Práve ten bránil razantnejšiemu rozbehu finančného cyklu.
Pozitívnou správou podľa NBS je, že toto zotavovanie zatiaľ nevedie k nadmernej tvorbe rizík. Bankový sektor zostáva stabilný, úroveň zlyhaných úverov sa prakticky nemení a banky si držia schopnosť generovať zisky aj dostatočný kapitál na krytie rizík.
„Vývoj ekonomických fundamentov aktuálne prispieva k zmierneniu rizík naakumulovaných v portfóliu bánk,“ uvádza sa v hodnotení. To znamená, že ani nárast úverovej aktivity zatiaľ nevytvára tlak na akumuláciu problémových úverov.
Proticyklický kapitálový vankúš
Napriek stabilite bánk sa však riziká úplne nestrácajú. Zvýšená neistota spojená so stavom svetovej ekonomiky, otázkami fiškálnej udržateľnosti v niektorých krajinách EÚ či potrebou ďalšej konsolidácie slovenskej ekonomiky zostáva výrazná. Európska centrálna banka preto vo svojom poslednom stanovisku odporučila ponechať výšku kapitálových vankúšov na súčasnej úrovni.
Národná banka Slovenska tak zachová proticyklický kapitálový vankúš vo výške 1,5 % rizikovo vážených aktív. Tento vankúš má slúžiť ako poistka proti potenciálnym stratám, ak by došlo k nečakanému zhoršeniu úverového portfólia bánk.
Vzhľadom na slabnúce tempo ekonomického rastu sa očakáva, že finančný cyklus bude pokračovať v zotavovaní, avšak len postupne. Zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša sa zatiaľ neplánuje, jeho zníženiu však bráni pretrvávajúca makroekonomická neistota. Úroveň kapitálu, ktorú banky už naakumulovali, je podľa regulátorov dostatočná na pokrytie prípadných šokov.