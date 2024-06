Ceny letných dovoleniek stúpajú. Slovákom však môže pomôcť ušetriť menový kurz či kúpa letenky za akciovú cenu

Dlhodobým hitom dovolenkárov je Chorvátsko, no obľúbené je aj Grécko, Turecko, či Taliansko. Časť Slovákov dovolenkuje aj v susednom Česku.

Vo väčšine týchto destinácií si tento rok priplatíme, keďže vysoký dopyt a inflácia ženú ceny pobytov nahor. Podľa Tip Travelu dovolenky priemerne zdraželi o 15 %, niektoré ďalšie cestovné kancelárie uvádzajú jednociferný nárast.

Pomôcť ušetriť môže menový kurz

Nejaké peniaze však ľudia môžu ušetriť vďaka menovému kurzu, napríklad v Česku.

„Euro voči českej korune sa medziročne posilnilo o 5,1 %, namiesto 23,7 koruny tak za jedno euro dostaneme 24,9 koruny. Ak rátame, že štvorčlenná rodina minie na týždňovej dovolenke 2 000 eur, dnes by ste za túto sumu dostali 49 840 korún. Minulý rok by to bolo iba 47 400 korún. To predstavuje ušetrených 2 440 korún alebo takmer 100 eur,“ hovorí analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina. Vlaňajšia inflácia u našich západných susedov dosiahla 10,7 %, tento rok v máji už klesla na 2,6 % medziročne.

Menový kurz pomôže Slovákom aj pri ceste do ďalších destinácií. Egyptská libra voči euru oslabila až o 54 % a turecká líra o 28 %. Práve v týchto krajinách však treba počítať s výrazným zvýšením cien, keďže inflácia v Turecku dosahovala počas posledného roka medziročné hodnoty od 38 do 75 % a v Egypte od 28 do 38 %.

Celkovo sú ceny podobné

Dramaticky sa ušetriť nedá ani vtedy, ak sa človek rozhodne vycestovať do bližších destinácií na dlhšie obdobie a snaží sa žiť ako „domáci“. Napríklad v chorvátskom Zadare je podľa údajov spoločnosti Numbeo život oproti Bratislave lacnejší iba o 4,4 %, Praha je drahšia o 9,1 %.

Porovnanie vybraných služieb a výrobkov v Česku, Chorvátsku a na Slovensku ukazuje, že niektoré položky sú u nás drahšie, iné lacnejšie. Celkovo sú však ceny podobné.

Akciové ceny leteniek

Na čom ľudia môžu ušetriť, sú letenky. Tie sú vo viacerých prípadoch lacnejšie, pritom túto formu prepravy využíva 30 % Slovákov. Spoločnosť Pelikán hovorí, že ich ceny v porovnaní s vlaňajškom klesli o pár percent. V porovnaní s rokom 2019 je však priemerná cena spiatočnej letenky do Chorvátska podľa analytika aktuálne nižšia o necelých 40 %.

Do niektorých krajín sa dajú kúpiť letenky aj za akciové ceny už od 29 eur. Pri výbere konkrétneho dátumu, napríklad na začiatku júla, je však zháňanie lacných leteniek výzvou.