Sezóna letných dovoleniek je tu, pozor na nepoistiteľné adrenalínové športy

Podcenenie cestovného poistenia pri ceste do zahraničia môže mať nielen zdravotné, ale aj finančné dopady. Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou prípravy na cestu pre každého, kto chce predísť neplánovaným výdavkom, ktoré môžu výrazne ohroziť rodinný rozpočet. Úhrada za ošetrenie alebo hospitalizáciu v zahraničí sa môže vyšplhať do desiatok tisíc eur.

Aj obyčajný zápal hrdla, ucha, či tráviace problémy môžu premeniť i lacnú dovolenku na luxusný pobyt. Medzi najčastejšie dovolenkové poistné udalosti patria podľa poisťovní žalúdočné a tráviace problémy, chrípka, angína, alergická reakcia na slnko, ale aj menšie či stredne závažné úrazy a zranenia.

Poistenie storna

V rámci cestovného poistenia poisťovne odporúčajú myslieť aj na poistenie storna zájazdu. Klienti ho môžu využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania, či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.

„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí Ľubomíra Hricová z poisťovne Uniqa.

Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje.

Najčastejšou chybou podľa Hricovej je, že si klienti uzatvárajú poistenie storna neskoro. Odporúča klientom uzatvoriť si poistenie storna v deň kúpy, resp. rezervácie zájazdu, v tomto prípade platnosť krytia začína hneď od nasledujúceho dňa. Je síce možné uzatvoriť si storno aj po zakúpení cesty, avšak treba rátať s ochrannou lehotou aj dva týždne. Znamená to, že ak poistná udalosť nastane počas tejto lehoty, klient nemá nárok na poistné plnenie.

Poistenie zodpovednosti

Mnohokrát opomínaným poistením zo strany dovolenkárov je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu na veci alebo zdraví, ktorú spôsobil poistený počas cesty.

O tom, že si toto poistenie skutočne oplatí uzatvoriť, hovorí aj jeden z mnohých prípadov poisťovne Generali. „Dieťa pri nestráženej hre so skleneným pohárom začalo obrubou kresliť na sklenenú výplň hotelového balkóna v Thajsku, pričom túto výplň poškodilo. Náklady na jej výmenu sa vyšplhali až do výšky 700 eur. Toto poškodenie sme hradili práve z poistenia zodpovednosti,“ informuje Generali.

Európsky preukaz nestačí

Odvolávanie sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia nie vždy postačí. Tento kryje len nevyhnutné liečebné náklady na vyšetrenie, ošetrenie či hospitalizáciu v nemocnici, aj to len v štátnych zariadeniach. „Ak si človek poraní nohu v mori, najbližší lekár je takmer isto súkromný. Ak nechce platiť za ošetrenie, musí cestovať do najbližšieho mesta do štátnej nemocnice či za štátnym lekárom,“ skonštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ďalším problém európskeho preukazu je podľa neho to, že takmer v každom štáte EÚ sa za zdravotnú starostlivosť niečo dopláca. Ideálne je teda európsky preukaz skombinovať s komerčným cestovným poistením. To je pre klienta zárukou, že môže cestovať do ktorejkoľvek krajiny, nielen v rámci EÚ, bez toho, aby musel rátať s veľkou finančnou rezervou na prípadné výdavky za lekárske ošetrenie a lieky.

Pozor na športy

Podobne ako pri zimných športoch, aj pri letnom cestovnom poistení je kľúčové vybrať si správny produkt. Viacerí na letnej dovolenke využívajú aj služby s vodnými športami. Ako povedal Marcel Blažek zo spoločnosti Centrum poistenia, väčšina z poisťovní kryje v základnom poistení turistu rekreačné športové vyžitie sa v mori alebo bazéne. Avšak čím je disciplína adrenalínovejšia, tým aj rizikovosť stúpa a treba myslieť na pripoistenie.

„Ak viete, že v zahraničí hotel ponúka niektoré špecifické druhy športov, ako potápanie, vodné lyže, či surfovanie, odporúčame si overiť podmienky poistenia v konkrétnej poisťovni, či takéto druhy kryje v základe alebo treba pripoistiť športovú činnosť,“ upozorňuje Blažek. Pripoistenie športu na jeden deň stojí podľa neho od jedného eura vyššie.

„Existujú v niektorých poisťovniach aj nepoistiteľné športy, ako napríklad freediving, sky surfing, technické potápanie a podobne. Čiže nie všetky športy sú poistiteľné,“ varuje Blažek.

Ceny poistenia

Cena cestovného poistenia je často zlomok výdavkov na ošetrenie v prípade choroby či úrazu v zahraničí, ktoré hradí poisťovňa. Najdôležitejší faktormi ovplyvňujúcimi výšku poistenia sú najmä, dĺžka pobytu alebo počet dní v zahraničí, krajina pobytu – napr. Európa a svet, typ cesty – turistická alebo pracovná, vek poisteného, športové aktivity, ako aj vybrané druhy pripoistenia.

Cestovné poistenie pre destinácie mimo Európy bývajú podľa Blažeka drahšie. No ak berieme do úvahy štandardnú dovolenku pri mori v Chorvátsku, tam sa krytie pre väčšinu klientov pohybuje zhruba od 1,5 eura na deň. Základný balík obsahuje liečebné náklady, úrazové poistenie, batožinu a zodpovednosť za škodu.

V prípade, že klient cestuje iba do neďalekej Českej republiky, zvolí si väčšinou podľa Blažeka iba liečebné náklady a cena sa tak pohybuje od jedného eura na deň. „V prípade skupiny ľudí alebo pri rodine existujú ešte dodatočné zľavy, čím je koncová cena ešte nižšia pre jednotlivého klienta,“ konštatuje Blažek.

Kedy poisťovňa nevyplatí plnenie?

Medzi najčastejšie výluky alebo krátenia plnenia patria podľa Blažeka úrazy a liečenia, ktoré nastanú po požití alkoholického nápoja alebo omamných látok. Dnes však už niektoré poisťovne ponúkajú tzv. pripoistenie „drink povolený“, kedy do určitej hranice tolerujú alkohol.

Ďalším najčastejším rizikom je cestovanie do krajín, kde nie je odporúčané ministerstvom zahraničných vecí cestovať, prípadne tam je vojna, alebo ak sme aktívnymi účastníkmi protestu, či verejného zhromaždenia.

„V praxi sa stretávame aj s prípadmi, kedy príde ku krádeži veci z hotelovej izby bez zjavného porušenia zámku izby, kedy si klient nechá na stole alebo posteli svoje osobné veci, ako hodinky, či počítač, a neuzamkne ich v trezore. Toto počínanie znamená neplnenie zo strany poisťovne,“ varuje Blažek.

Poisťovňa nevyplatí poistné plnenie aj vtedy, keď niekto si nedopoistí batožinu, zodpovednosť za škodu, úraz, nepripoistí si elektroniku, športovú činnosť a podobne. „Znie to ako samozrejmosť, ale častokrát klienti práve na toto zabúdajú,“ hovorí Blažek. Najlepším riešením podľa neho je vždy poistiť sa balíkovo.

Na toto nezabudnite

Pri uzatvorení poistenia dostanete spolu so zmluvou a podmienkami cestovnú kartu. Určite si ju nezabudnite vziať so sebou a noste ju všade. V prípade vzniku poistnej udalosti na nej nájdete telefónne číslo asistenčnej služby, zväčša nonstop infolinky, ktorá vám dá dostatok informácii o tom, ako v prípade poistnej udalosti postupovať.

Pri menších problémoch si uhradíte v zahraničí náklady spojené s poistnou udalosťou sami a doma si potom uplatníte preplatenie úhrady. Pri väčších problémoch uhradí poisťovňa náklady priamo.