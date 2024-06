Americké akcie opäť lámali rekordy, ázijský akciový trh sa vyvíjal zmiešane

Akciový trh USA v stredu posilnil po zverejnení prekvapujúco dobrej správy o vývoji inflácie v krajine. Americký Federálny rezervný systém svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v súlade s očakávaniami ponechal na nezmenenej úrovni, ale zároveň ubezpečil, že stále predpokladá redukciu úrokov v tomto roku.

Index S&P 500 stúpol o 0,9 percenta na 5 421,03 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 1,5 percenta na 17 608,44 bodu. Pre obidva indexy sú to nové rekordné uzatváracie úrovne. Prilepšil si aj index malých spoločností Russell 2000, a to o 1,6 percenta na 2 057,10 bodu. Priemyselný index Dow Jones však mierne klesol, a to o 0,1 percenta na 38 712,21 bodu.

Vývoj na ázijských akciových trhoch bol zmiešaný. Investori čakajú na rozhodnutie Bank of Japan o menovej politike. Hlavný japonský index Nikkei 225 vo štvrtok klesol o 0,4 percenta, index juhokórejskej burzy Kospi stúpol o 0,98 percenta, hongkonský index Hang Seng si pripísal 0,97 percenta, ale čínsky akciový index Shanghai Composite 0,28 percenta stratil.