Vo filme Kavej zaznie aj takmer zabudnutá skladba „Možno sa ti zdá“ od Mira Žbirku

Tvorcovia filmu Kavej si pri výbere hudby dali obzvlášť záležať. Keďže sa odohráva počas troch svadieb a jedného pohrebu, výber tých správnych skladieb sa podpísal pod vykreslením správnej atmosféry. Jednu z najdôležitejších skladieb, ktorá presne vystihuje posolstvo filmu, nakoniec našli v piesni od Mira Žbirku „Možno sa ti zdá“.

Foto: Continental film

Hľadanie toho, na čom v živote naozaj záleží, smutno-krásna nostalgia za starými láskami a nádej, že človek v živote nakoniec nájde to skutočné šťastie. Tieto témy by ste našli v novom slovenskom filme Kavej a rovnako aj v tvorbe klasika populárnej hudby Mira Žbirku. Práve jeho už dnes takmer zabudnutú pesničku si režisér Lukáš Zednikovič vybral ako titulnú skladbu, ktorá najlepšia odráža posolstvo celého filmu. Skladba z albumu Zlomky poznania (1988), ktorú otextoval Jozef Urban, dostala vo filme Kavej nový význam. Tvorcom poslúžila ako hudobná bodka za úsmevnou, ale miestami aj zbesilou jazdou dvoch kamarátok Kláry a Veroniky počas troch svadieb a jedného pohrebu na východe Slovenska. A z jej vynovenej „východniarskej verzie“, ktorá odznie v jednej scéne filmu, budú diváci určite príjemne prekvapení.

Počas jednej rodinnej návštevy sa toho totiž dá stihnúť viac ako hlavné hrdinky od zdanlivo nevinného návratu domov čakali. Vykopú staré vojnové sekery, narazia na dávne lásky a čo sa môže skomplikovať, sa presne aj skomplikuje. To všetko za sprievodu tradičnej ľudovej hudby z regiónu, ale aj legendárnych slovenských hitov, ktoré na svadbách nemôžu chýbať. A niektoré z nich musia byť teda poriadne rezké, aby stíhali všetkému, čo sa na plátne bude diať. Séria nedorozumení, úsmevných zvratov a prekvapivých situácií našim hrdinkám privedie do cesty v špeciálnych úlohách aj Andera z Košíc (postava farára) a Petra Stašáka (postava slávneho speváka). Film Kavej je plný adrenalínových situácií, ktoré najlepšie vyniknú s tým správnym hudobným sprievodom, ale keď spomalí a hrdinovia pomaly začínajú prichádzať na to, čo je skutočne dôležité, je hudba rovnako dôležitá.

Je zmyslom života kariéra za každú cenu, naháňanie sa za úspechom a divoký kolotoč často nesplniteľných termínov? Možno sa nám to iba zdá… To, akú odpoveď na tieto otázky našla Klára s Veronikou, zistia diváci od 18. júla v slovenských kinách.

Foto: Continental film

Prečo si režisér Lukáš Zednikovič vybral práve túto skladbu do filmu KAVEJ?

Lukáš Zednikovič: „Táto pesnička od Mira Žbirku vo mne rezonovala už od môjho detstva. Má v sebe zvláštny náboj melanchólie, ale zároveň isté zmierenie sa so životom, ktoré na mňa vždy pôsobilo upokojujúco. Niežeby som si tú pesničku pravidelne púšťal, ale vždy, keď niekde z rádia zaznela, tak ma potešila. Mohlo sa však zdať, že popri iných veľkých hitoch pána Žbirku zostala niekde v úzadí.

Keď sme točili seriál Kavej a Pali Šimun (postava Štanciho – manžel Kláry, Aničky Jakab Rakovskej) mal zahrať s Aničkou na gitare spoločne pieseň, tak mi sama od seba začala znieť v hlave a prišiel som s týmto nápadom, aby ju zahrali spoločne. Keďže sú obaja veľmi muzikálni, zahrali ju vo svojej verzii a odvtedy sa stala neoficiálnou hymnou nášho seriálu. Sme veľmi radi, že nám pani Žbirková dala súhlas na jej použitie, pretože bez nej by som si náš film už nevedel predstaviť.“

Foto: Continental film

