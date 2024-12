Vládnutie so 76 poslancami? Politici sa rozchádzajú v názoroch na stabilitu koalície – VIDEO

Otázka, či je možné efektívne vládnuť s podporou 76 poslancov, rozdelila názory politikov. Poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) pre agentúru SITA povedal, že „dá, ale extrémne komplikovane, prípadne ako menšinový kabinet s istou akceptáciou opozície“.

„Mali by sme si čo najskôr zvoliť predsedu parlamentu, ktorý má predsa len symbolicky silnejšiu pozíciu vo vyjednávaní v pléne. A koho si v Hlase vyberieme, si dovolíme vybrať my sami. Nepotrebujeme na to odporúčania pána Danka,“ uviedol Migaľ.

Dá sa to zvládnuť

Poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) v tejto súvislosti pre agentúru SITA povedal, že je to samozrejme ťažké, ale dá sa vládnuť so 76 poslancami.