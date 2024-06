Vláda sa chystá politicky ovládnuť RTVS, Pellegrini by podľa Kolíkovej nemal podpísať zákon o jej zrušení (video)

Prezident Peter Pellegrini by nemal podpísať zákon, ktorým sa zruší Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), pretože by porušil vlastné sľuby. Uviedla to bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) s tým, že Pellegrini ešte ako premiér podpísal, že sa Slovensko stane členom Media Freedom Coalition.

Záväzky, ktorým sa tu zaviazal, sú podľa Kolíkovej v rozpore s tým, čo sa chystá spraviť koalícia a parlament s RTVS. Vyzvala preto Pellegriniho, aby dodržal záväzky, a tak, ako sľúbil, slúžil občanom, demokracii a právnemu štátu. Strana Sloboda a solidarita (SaS) opätovne upozornila na to, čo sa vláda chystá urobiť z RTVS.

„Chcú politicky ovládnuť RTVS a vytvoriť svoje médium, cez ktoré budú šíriť ich jedinú pravdu,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

Za hranicou ústavy

Podľa Kolíkovej je už samotný proces, akým sa zákon ide prijímať, za hranicou ústavy. Upozornila tak na to, že diskusia o zákone ešte ani nezačala a už bola obmedzená. Poslanec Tomáš Szalay (SaS) upozornil aj na to, že pred dvomi dňami inicioval Výbor NR SR pre kultúru a médiá s podporou opozičných strán. Cieľom bolo, aby zamestnanci RTVS diskutovali s poslancami.

„Poslanci sa ale zľakli a ani sa neunúvali prísť na tento výbor, pretože sa nechceli pozrieť do očí zamestnancom RTVS, ktorí roky budovali túto inštitúciu a odmietli byť konfrontovaní s pripomienkami opozície,“ vyhlásil predseda SaS s tým, že to „nie je nič iné ako politické ovládnutie verejnoprávnej televízie s cieľom dosadiť do vedenia svojich ľudí, ktorí budú nekritickým spôsobom obhajovať konanie vlády„.

Nekonzistentné argumenty koalície

Szalay je napriek tomu rád, že výbor prebehol a mali možnosť vidieť prestrelku medzi zamestnancami RTVS a predsedom výboru Romanom Michelkom (SNS).

„Ukázalo sa totiž, že argumenty koalície a Michelka sú nekonzistentné, pretože sa opakovane dostal do pasce a sám sebe si musel nakoniec protirečiť,“ priblížil Szalay.

Inšpirácia v Maďarsku

Szalay súčasne upozornil na to, že ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Martinou Šimkovičovou (SNS) sa netají tým, že inšpiráciu našlo v Maďarsku, a teda v jednej z dvoch krajín, kde verejnoprávna televízia nie je najdôveryhodnejším médiom.

Druhou krajinou je Poľsko. V oboch krajinách je vysoká miera nedôvery vo verejnoprávne médium, a v takomto prípade by to znamenalo rovnaký scenár aj pre Slovensko.

„Predložený zákon znamená, že sa po 13 rokoch účelovo ruší RTVS a vzniká nová nástupnícka organizácia, a to z jediného dôvodu, aby bolo možné politicky ovládnuť tento mediálny priestor, šíriť propagandu a zabrániť tomu, aby v ňom bola nejaká nezávislá kontrola a nezávislé hodnotenie obsahu,“ dodal Szalay.

Štátna televízia

Kolíková rovnako upozornila, že z RTVS sa stane štátna televízia.

„Andrej Danko (SNS), Peter Kotlár (SNS) a Šimkovičová, to sú ľudia, ktorí nám budú určovať, čo bude vysielať RTVS,“ uviedla Kolíková.

SaS upozornila aj na to, že tento zákon je súčasne v rozpore aj s európskymi predpismi, a to konkrétne s Európskym aktom o slobode médií a je s priamym rozporom s európskymi pravidlami pre verejnoprávne médiá. Ak bude zákon schválený, SaS zváži podanie na Ústavný súd SR.