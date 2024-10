Vláda by mala predložiť do parlamentu inštitút životného alebo registrovaného partnerstva, a to nielen pre páry rovnakého pohlavia. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher.

Ministerstvo spravodlivosti pre agentúru SITA v súvislosti s riešením životných situácií nezosobášených párov, a teda aj párov rovnakého pohlavia, uviedlo, že táto problematika je predmetom rokovaní pracovnej rekodifikačnej skupiny na Občianskom zákonníku.

Ministerstvo sa tejto problematike venuje

„Keď bude návrh sfinalizovaný, budeme o tom informovať,“ vyjadrilo sa ministerstvo. Podľa riaditeľa IĽP je potešujúce, že rezort spravodlivosti sa tejto problematike venuje, no doposiaľ o tom nevedeli.

Z rezortu s nimi nikto o tejto téme nekomunikoval, a teda ani IĽP takúto komunikáciu neinicioval. Podľa Weisenbachera pravdepodobne neboli prizvané ani iné relevantné mimovládne organizácie.

V minulosti už padli návrhy

V súvislosti so zjednodušením životných situácií nezosobášených párov a párov rovnakého pohlavia už v minulosti podal návrh Viliam Karas (KDH), minister vlády Eduarda Hegera. Išlo o zákon o fiduciárnom vyhlásení a o novelu zákona o nadáciách.

Jana Dubovcová, ktorá prišla po ňom ako šéfka rezortu spravodlivosti úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, však tieto návrhy späť vzala s tým, že si táto problematika zaslúži vyššiu pozornosť. Návrhy podľa nej neriešili situáciu dostatočne.

Weisenbacher potvrdil, že tieto návrhy boli skutočne necitlivé, a ich schválenie by bolo pre niektoré páry až ponižujúce. Podľa neho by v tomto smere stačilo, aby sa Slovensko inšpirovalo niektorou z mnohých krajín EÚ, kde už takáto úprava existuje.

Čoraz viac ľudí zdieľa spoločnú domácnosť bez sobáša

„Vláda by mala jednoznačne predložiť do Národnej rady SR inštitút životného alebo registrovaného partnerstva, a to nielen pre páry rovnakého pohlavia, ale pre všetkých. Realita je totiž taká, že čoraz viac ľudí žije v spoločnej domácnosti, častokrát si aj založí rodinu, bez sobáša,“ uviedol riaditeľ IĽP a zdôraznil, že štát je tu od toho, aby svojim občanom poskytoval adekvátne služby a servis tam, kde je to potrebné.

„Preto si ho aj všetci povinne platíme zo svojich daní,“ doplnil Weisenbacher a vyhlásil, že nie je úlohou žiadnej konkrétnej vlády ani štátu predpisovať občanom to, ako majú žiť.

„To je zastaralá predstava prežívajúca z feudalizmu, a uplatňovaná v súčasnosti už len v neslobodných krajinách ako Saudská Arábia, Čína alebo Rusko. S demokraciou je to nezlúčiteľné a bolo by vhodné, aby si to naše politické elity konečne uvedomili, a podľa toho aj konali,“ uzavrel riaditeľ IĽP.