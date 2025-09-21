Trhy a odberatelia sa nateraz Trumpovou rétorikou o zastavení odoberania ruskej ropy neriadia

Ceny ropy BRENT sa v závere tohto týždňa pohybovali na úrovni 67,50 a WTI pri 63,50 amerických dolárov za barel, čím sa ceny ropy medzitýždenne zvýšili o viac ako 1 %. Americká centrálna banka FED znížila pásmo svojej kľúčovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu a naznačila, že ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky by mohlo nasledovať do konca roka, čo je reakcia na začínajúce oslabenie trhu práce.
Nižšie sadzby môžu podporiť dopyt
Ako uviedol pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, nižšie úrokové sadzby zvyčajne podporujú dopyt po rope a tlačia ceny nahor. Napriek tomu však súčasný slabý dopyt a trvalá prebytková ponuka v USA vytvárajú silné protiargumenty voči udržateľnejšiemu rastu cien ropy.
„Trhy podporili v raste zásoby surovej ropy, ktoré v USA dramaticky poklesli minulý týždeň, keď čistý dovoz dosiahol rekordne nízku hladinu a vývoz sa priblížil dvojročnému maximu. Na druhej strane zásoby destilátov sa zvýšili o 4 milióny barelov, čo štvornásobne prevýšilo očakávania trhu a zvýšilo obavy z budúceho slabého dopytu po rope,“ dodal Boháček.
Porovnateľná je podľa neho aj situácia v Európe, kde je ekonomika naďalej utlmená, obchodné a geopolitické riziká ostávajú silným protivetrom a dopyt po rope pravidelne klesá pod päťročné priemery. „Výhľad pre ceny ropy ostáva negatívny a aj napriek krátkodobým rastovým tendenciám, neočakávame udržateľný rast nad 70 dolárov za barel (Brent),“ konštatoval Boháček.
Dolár slabne, ropa reaguje len mierne
Prvé zníženie úrokových sadzieb v roku 2025 v USA a najslabší dolár od roku 2021, zatiaľ podľa analytika finančných trhov XTBMateja Bajzíka cenami ropy signifikantnejšie nehýbe. Na trhu s ropou sa v posledných dňoch prelínajú protichodné faktory.
„V noci na 14. septembra 2025 bola ukrajinskými dronmi napadnutá ďalšia ruská rafinéria Kirishi v Leningradskej oblasti, ktorá patrí medzi najväčšie v krajine s kapacitou približne 355-tisíc barelov denne. Poškodenie a dočasné odstavenie časti prevádzky vyvolalo obavy z výpadkov v dodávkach a krátkodobo podporilo rast cien ruskej ropy,“ podotkol Bajzík.
Geopolitické napätie a výzva Trumpa
Do toho sa podľa neho pridáva aj geopolitika. Americký prezident Donald Trump vyzval európske krajiny vrátane Slovenska, aby prestali odoberať ruskú ropu. „Realita je však taká, že trhy a odberatelia sa touto rétorikou zatiaľ veľmi neriadia a obchod pokračuje ďalej,“ dodal Bajzík.
Na druhej strane Medzinárodná energetická agentúra (IEA) stále varuje pred možným prebytkom ropy ku koncu roka, keďže OPEC+ navyšuje produkciu a USA s Brazíliou ťažia rekordné objemy. „To môže strednodobo tlačiť ceny nadol, aj keď geopolitické riziká ostávajú,“ uzavrel Bajzík.