Európska únia po výzvach Trumpa navrhuje urýchlené ukončenie dovozu ruského plynu

Európska únia v piatok navrhla posunúť zákaz dovozu ruského plynu o rok skôr. Učinila tak v rámci návrhu 19. balíka sankcií zameraného na oslabenie vojnového rozpočtu Moskvy a zároveň na uspokojenie požiadaviek amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zákaz dovozu
Balík sankcií, ktorý ešte musí schváliť 27 členských štátov EÚ, sa zameriava aj na firmy, banky a obchodníkov v Číne, Indii a ďalších krajinách, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať sankcie. Európska komisia chce po novom ukončiť dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska do konca roka 2026, čo je o rok skôr, než pôvodne plánovala.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento „silný“ balík za dôležitý krok, ktorý „posilní tlak na ruskú vojnovú mašinériu a bude mať hmatateľný dopad“. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila: „Ruská vojnová ekonomika je udržiavaná príjmami z fosílnych palív. Je čas zatvoriť kohútik.“
EÚ už zakázala väčšinu dovozu ruskej ropy, ktorý sa znížil z 29 % v roku 2021 na 2 % v polovici roku 2025. Momentálne nakupujú ruskú ropu už len Maďarsko a Slovensko, ktoré sú priateľské k Moskve.
Kryptomenové platformy a platobný systém MIR
EÚ tiež plánuje zasiahnuť kryptomenové platformy a platobný systém MIR, ktorý Rusko vytvorilo, aby sa vyhlo závislosti na amerických sieťach. Balík obsahuje aj zákaz exportu pre 45 firiem podporujúcich ruský vojensko-priemyselný komplex. Na sankčný zoznam má pribudnúť tiež 118 tankerov „tieňovej flotily“, ktoré Rusko používa na obchádzanie obmedzení vývozu ropy.
Napriek snahám o ukončenie závislosti Európy na ruskom plyne, Rusko v roku 2024 naďalej dodávalo približne 19 % plynu pre EÚ, čo je pokles z 45 % pred vojnou. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný zvýšeným dovozom LNG po mori, najmä zo Spojených štátov, ktoré sú najväčším dodávateľom LNG do Európy.
Niektorí diplomati kritizujú, že požiadavky USA na európske opatrenia súčasne slúžia americkým obchodným záujmom a umožňujú Trumpovi odkladať tvrdý postoj voči Rusku.