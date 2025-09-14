Slovenskí motoristi tankujú lacnejšie ako priemer EÚ, v porovnaní s okolitými krajinami si však na pumpách priplácame

Ceny pohonných látok ostávajú stabilné.
Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta
Slovenských motoristov nečakajú na pumpách výrazne zmeny. Viac-menej môžu v najbližších dňoch počítať s aktuálnym cenami benzínov a nafty na čerpacích staniciach. Ako uviedol pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, ceny pohonných látok by sa mohli postupne znižovať, ale len mierne.

„Očakávame tiež, že priestor pre rast cien palív je v porovnaní s minulým týždňom ešte viac obmedzený a ceny by sa postupne mali znižovať, aj keď poklesy nebudú výraznejšie citeľné,“ dodal Boháček s tým, že medziročne sú ceny na čerpačkách vyššie prvýkrát od februára tohto roka, predovšetkým z dôvodu nárastu cien na burze v Rotterdame.

Slovensko v porovnaní s regiónom

Analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík predpokladá na budúci týždeň stagnáciu cien pohonných látok. „Je to z dôvodu stále zmiešaných fundamentov na cene ropy. Ceny pohonných látok budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty,“ dodal pre SITA Bajzík.

Domáce ceny pohonných hmôt zostávajú v regióne relatívne vysoké, hoci benzín aj nafta sú v európskom porovnaní stále pod priemerom. Najlacnejšie tankujú motoristi v Poľsku a Česku, kde je benzín lacnejší o 16, respektíve 13 centov na liter. Maďarsko je už cenovo takmer na úrovni Slovenska, rozdiel dosahuje len 4 centy. Naopak, v Rakúsku je benzín mierne drahší, a to o 2 centy na liter.

Aktuálne priemerné ceny

Pri nafte je situácia ešte vyrovnanejšia, v Česku a Poľsku je liter stále lacnejší o 9, respektíve 7 centov, kým v Maďarsku a Rakúsku už zaplatíme viac než doma, konkrétne o 4 a 7 centov. „V širšom porovnaní vidieť, že Slovensko tankuje pohonné látky lacnejšie než priemer Európskej únie. Benzín o 9 centov a naftu o 8 centov. Rozdiel oproti eurozóne je ešte výraznejší. Liter benzínu je u nás lacnejší o 14 centov a liter nafty o 10 centov,“ doplnil Boháček.

Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 36. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili, pričom natural 95 oktánový benzín sa v priemere predávala za 1,528 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,448 €/l. „Ceny benzínov boli najvyššie od júla a ceny nafty od augusta,“ konštatoval Boháček.

