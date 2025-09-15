Maďari objavili na svojom území nové ložisko ropy

Maďarská skupina MOL a O&GD objavili neďaleko maďarského mesta Galgahévíz v hĺbke približne 2 400 metrov nové ropné ložisko. Vrt s názvom Galgahévíz-4 je schopný ťažiť približne 1 000 barelov ropy denne na spracovanie v rafinérii Duna v Százhalombatte.
S vŕtacími prácami v koncesnej oblasti „Mogyoród“ sa začalo na konci mája a vrt Galgahévíz-4 dosiahol cieľovú hĺbku 2 400 metrov za 37 dní. Po úspešných testoch bol vrt uvedený do ťažobnej prevádzky a je schopný vyťažiť približne 1 000 barelov ropy denne. O&GD a MOL si delia vyťažený objem uhľovodíkov v pomere 51 % ku 49 %.
Domáca ťažba
„Nové ložisko významne prispieva k bezpečnosti dodávok v Maďarsku, pretože domáca ťažba znižuje závislosť od dovozu. Neistota týkajúca sa dodávateľských trás tiež potvrdzuje, že čím viac prepravných potrubí je v regióne, tým väčšia je istota, že bude vždy dostatok energie. Najlepší zdroj je však vždy ten domáci. Preto Skupina MOL považuje prieskum uhľovodíkov v Maďarsku za prioritu,“ povedal Dr. György Bacsa, riaditeľ spoločnosti MOL Maďarsko.
Okrem spoločného objavu s O&GD, skupina MOL nedávno objavila ložiská uhľovodíkov na viacerých miestach v Maďarsku. V novembri 2022 sa začala ťažba z vrtu Vecsés-2, v máji 2024 z vrtu Vecsés-1 a v novembri 2024 na vrtu Vecsés-3. V marci 2025 skupina MOL objavila ropné ložisko v regióne Transdanubia, neďaleko Somogysámsonu. Okrem toho dokončila 25 úspešných vrtov v rámci programu „Plyn v plytkých vrstvách“, ktorý bol spustený v roku 2019.
Výročie ložiska Algyő
Skupina MOL je najväčším producentom uhľovodíkov v Maďarsku, kde má v ťažobnej prevádzke takmer 1 300 ropných vrtov a vrtov na ťažbu zemného plynu. V roku 2024 skupina MOL pokrývala 47 % domácej ťažby ropy (takmer 600 000 ton) a takmer 80 % ťažby zemného plynu (takmer 1,5 miliardy kubických metrov). Novoobjavený vrt Galgahévíz-4 prispeje približne 4 % k ťažbe ropy skupiny MOL v Maďarsku.
K novému objavu došlo práve na 60. výročie ložiska Algyő, kde sa ťažba ropy a zemného plynu začala v roku 1965. Toto ložisko sa stalo najsilnejším a najstabilnejším pilierom energetickej bezpečnosti Maďarska, kde bolo za tie roky takmer vyhĺbených vyše 1 000 vrtov na ťažbu uhľovodíkov. Hoci sa overené zásoby vyčerpávajú, Algyő je pre energetické zásobovanie Maďarska doteraz významné. V súčasnosti ložisko pokrýva desatinu celkovej spotreby zemného plynu v krajine a päť percent spotreby ropy. V 80. rokoch, na vrchole ťažby, tento pomer dosiahol 70 %.