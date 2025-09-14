Ceny ropy opäť klesli, analytici varujú pred prebytkom na trhu

Dôvodom je rastúca ponuka a geopolitické napätie.
Ceny ropy BRENT sa v závere tohto týždňa pohybovali na úrovni 66,30 a WTI pri 62,30 amerických dolárov za barel, čím sa ceny ropy medzitýždenne znížili o približne 1 %. Ako uviedol pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, na ropnom trhu dominujú dianiu dva protichodné faktory. Geopolitické riziká, ktoré priživujú obavy z nedostatku, a realita rastúcej ponuky.

Riziko prebytku na trhu

„Medzinárodná energetická agentúra varuje pred možným masívnym prebytkom už v budúcom roku, keďže OPEC+ od októbra zvýši produkciu a zásoby v USA aj Číne rastú. OPEC pritom oficiálne nemení svoj výhľad dopytu, no zvýšené dodávky, vrátane vyšších exportov Saudskej Arábie do Číny, tlačia na ceny nadol,“ podotkol Boháček.

Krátkodobo bude podľa neho trh ovplyvňovať napätie na Blízkom východe a vo východnej Európe, no strednodobo sa čoraz viac rysuje scenár prebytku, ktorý môže udržať ropu lacnejšiu aj v roku 2026. „Výhľad pre ceny ropy máme naďalej naklonený v smere ďalšieho poklesu, ktorý je len otázkou času, pokiaľ nenastane eskalácia v niektorých z aktuálnych konfliktov,“ podotkol Boháček.

Reakcia na geopolitické udalosti

Ako dodal pre SITA analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík, za posledný týždeň hýbalo trhmi s ropou opätovné napätie na blízkom východe. Ropa reagovala na správu o izraelskom útoku na vedenie Hamasu v Katare. Bezprostredne po útoku vyskočili ceny ropy, keď investori započítali do cien rizikovú prémiu. Neskôr sa však rast vymazal, keďže nedošlo k priamemu narušeniu dodávok.

„Ďalším faktorom, ktorý rezonoval, boli informácie o tom, že americký prezident Donald Trump vyzval Európsku úniu, aby zaviedla 100 % clá na dovoz z Číny a Indie. Obe tieto krajiny patria k najväčším odberateľom ruskej ropy, ktorá zostáva hlavným zdrojom príjmov Ruska počas vojny na Ukrajine. Ak by sa podobné clá zaviedli, znamenalo by to tlak na obmedzenie exportu ruskej ropy, no zároveň aj nové napätie v globálnom obchode,“ dodal Bajzík.

Pozitívum pre spotrebiteľa

Fundamentálny obraz však podľa neho ostáva pozitívny pre spotrebiteľa. OPEC+ sa dohodol na len miernom zvýšení produkcie o 137-tisíc barelov denne, no už aj tento krok vyvoláva obavy z pretrvávajúcou zvyšujúcou sa ponukou,“ podotkol Bajzík.

Saudská Arábia zároveň znížila oficiálne predajné ceny pre ázijský trh na október 2025, čo trh podľa neho číta ako signál, že Saudská Arábia je pripravená akceptovať nižšie ceny v snahe udržať si trhový podiel.

„Americká vládna agentúra EIA upozornila, že v nasledujúcich mesiacoch budú ceny ropy pod tlakom rastúcich zásob, keďže produkcia OPEC+ aj USA sa zvyšuje,“ konštatoval Bajzík.

