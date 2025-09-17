Bude sa musieť Slovensko vzdať ruskej ropy? Von der Leyenová a Trump diskutovali o ďalších plánoch

EÚ pripravuje 19. balík sankcií zameraný na kryptomeny, banky a energetiku, zatiaľ čo Donald Trump vyzýva na zastavenie nákupu ruskej ropy a uvalenie ciel na Čínu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Trump Scotland
Prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si podávajú ruky po dosiahnutí obchodnej dohody na golfovom ihrisku Trump Turnberry, v Turnberry v Škótsku v nedeľu 27. júla 2025. Foto: SITA/AP
Európa Ekonomika Ekonomika z lokality Európa

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ďalších krokoch na zvýšenie ekonomického tlaku na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Mala som dobrý rozhovor (s Trumpom) o posilnení našich spoločných snáh zvýšiť ekonomický tlak na Rusko prostredníctvom ďalších opatrení,“ uviedla Von der Leyenová na sociálnej sieti X.

Európska komisia čoskoro predstaví návrhy na 19. balík sankcií voči Rusku od začiatku invázie v roku 2022. Tento balík bude zahŕňať opatrenia zamerané na kryptomeny, bankový sektor a energetiku. Trump pritom požaduje, aby spojenci zastavili nákup ruskej ropy predtým, než pristúpi k ďalším sankciám voči Moskve, a zároveň vyzýva na uvalenie ciel na Čínu.

Európska únia, ktorá už zakázala väčšinu dovozu ruskej ropy po invázii Moskvy na Ukrajinu, plánuje úplne ukončiť dovoz ropy a plynu z Ruska do konca roku 2027. Ursula von der Leyenová však naznačila, že Brusel chce tento proces urýchliť. „Ruská vojnová ekonomika, financovaná príjmami z fosílnych palív, podporuje krvavý konflikt na Ukrajine. Aby sme tomu zabránili, Komisia navrhne zrýchlenie ukončenia dovozu ruských fosílnych palív,“ dodala.

Viac k osobe: Donald TrumpUrsula von der Leyenová
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Americký prezident Dodávky plynu z Ruska Dodávky ropy z Ruska Predsedníčka Európskej komisie (EK) ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Sankcie proti Rusku vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk