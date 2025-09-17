Bude sa musieť Slovensko vzdať ruskej ropy? Von der Leyenová a Trump diskutovali o ďalších plánoch

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ďalších krokoch na zvýšenie ekonomického tlaku na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Mala som dobrý rozhovor (s Trumpom) o posilnení našich spoločných snáh zvýšiť ekonomický tlak na Rusko prostredníctvom ďalších opatrení,“ uviedla Von der Leyenová na sociálnej sieti X.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
Európska komisia čoskoro predstaví návrhy na 19. balík sankcií voči Rusku od začiatku invázie v roku 2022. Tento balík bude zahŕňať opatrenia zamerané na kryptomeny, bankový sektor a energetiku. Trump pritom požaduje, aby spojenci zastavili nákup ruskej ropy predtým, než pristúpi k ďalším sankciám voči Moskve, a zároveň vyzýva na uvalenie ciel na Čínu.
Trump vyzval všetkých členov NATO na zastavenie nákupov ruskej ropy
Európska únia, ktorá už zakázala väčšinu dovozu ruskej ropy po invázii Moskvy na Ukrajinu, plánuje úplne ukončiť dovoz ropy a plynu z Ruska do konca roku 2027. Ursula von der Leyenová však naznačila, že Brusel chce tento proces urýchliť. „Ruská vojnová ekonomika, financovaná príjmami z fosílnych palív, podporuje krvavý konflikt na Ukrajine. Aby sme tomu zabránili, Komisia navrhne zrýchlenie ukončenia dovozu ruských fosílnych palív,“ dodala.