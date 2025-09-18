Rusko mesačne získava od členských štátov NATO za ropu štyri miliardy dolárov

Turecko je tretím najväčším odberateľom ruskej ropy na svete a USA tlačia na členské krajiny NATO, aby zaviedli sankcie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oil crisis with Russian flag on economic graph. Oil production crisis with russian flag
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Aktuality Komodity z lokality Európa

Rusko mesačne získava od členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) za dodávky ropy približne štyri miliardy dolárov. V rozhovore pre Espreso TV to povedal novinár z rádia Slobodná Európa Rostyslav Chotin.

„Pokiaľ ide o sekundárne sankcie voči Číne, Trump tlačí na európske členské štáty NATO, aby spoločne zaviedli sankcie voči čínskemu nákupu ruskej ropy za znížené ceny. Dôležité je poznamenať, že Trump netlačí na krajiny EÚ, ale na členské krajiny NATO,“ vysvetlil Chotin.

Pozornosť treba upriamiť aj inde

Zdôraznil, že ruskú ropu nekupujú len členovia EÚ – Slovensko a Maďarsko, ale tretím najväčším odberateľom ruskej ropy na svete po Číne a Indii je Turecko, ktoré je členským štátom NATO.

Podľa Chotina v súvislosti s dodávkami ruskej ropy do Európy každý hovorí iba o Slovensku a Maďarsku, ale pozornosť treba upriamiť aj inde.

Oveľa viac ropy kupuje Turecko

„Turecko kupuje oveľa viac ruskej ropy a platí oveľa viac ako Slovensko a Maďarsko. Rusko dostáva od členských krajín NATO mesačne štyri miliardy dolárov za dodávky ropy. Preto Trump trvá na tom, že ak sa zavedú sekundárne sankcie voči Číne, tak nie spolu s členskými štátmi EÚ, ale s členmi NATO, teda predovšetkým s Tureckom, a nielen s Maďarskom a Slovenskom,“ zdôraznil Chotin.

Americký minister financií Scott Bessent tento týždeň vyhlásil, že ruská vojna proti Ukrajine sa môže skončiť do 60 až 90 dní, ak Európa uvalí prísne sekundárne sankcie na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Číne sankcie voči Rusku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk