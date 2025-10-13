Trhové ceny energií rastú, elektrina sa stále drží nad magickou hranicou

Trhové ceny elektriny a zemného plynu vzrástli. Elektrina sa stále drží nad magickou 100-eurovou úrovňou a cena plynu sa drží nad 30 eurami za megawatthodinu.
Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 105 eur za megawatthodinu. Začiatkom októbra bola cena na úrovni 101 eur za megawatthodinu.
Ceny plynu na trhoch klesli, stále sú bližšie k 30-eurovej hranici
Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 32 eur za megawatthodinu. Cez uplynulý týždeň bola cena plynu vo výške aj 33 eur za megawatthodinu. Začiatkom októbra sa cena pohybovala okolo 31 eur za megawatthodinu. Pred zhruba ôsmimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na trhu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.
Slováci na zmeny vo vykurovaní nemajú peniaze, stále najviac veria plynu
Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.