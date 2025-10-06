Ceny plynu na trhoch klesli, stále sú bližšie k 30-eurovej hranici

Elektrina sa drží nad magickou 100-eurovou úrovňou.
Na trhoch s elektrinou pokračuje pokojné obdobie, ceny zemného plynu sa znížili. Elektrina sa drží nad magickou 100-eurovou úrovňou a plyn je stále bližšie k 30 eurám za megawatthodinu.

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 103 eur za megawatthodinu. Začiatkom uplynulého týždňa bola jej cena na úrovni 103 eur za megawatthodinu.

Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 31 eur za megawatthodinu. V pondelok pred týždňom bola cena plynu na tej istej burze taktiež vo výške 33 eur za megawatthodinu. Pred zhruba ôsmimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na trhu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.

