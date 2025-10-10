ÚRSO sa zhodol s Ficovou vládou v kritike REPowerEU, Holjenčík volá po racionálnych rozhodnutiach

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zdôrazňuje, že nebude slepo podporovať REPowerEU, a to najmä v oblasti rozvoja jadrovej energetiky.
ÚRSO: Ceny energií a vody na rok 2025
Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa zhodol so slovenskou vládou. Teda aspoň čo sa týka plánu Európskej únie nazývaného REPowerEU. ÚRSO zdôrazňuje, že nebude slepo podporovať REPowerEU, a to najmä v oblasti rozvoja jadrovej energetiky. ÚRSO považuje RePowerEU za nerozumný projekt, ohrozujúci energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ.

REPowerEU má pomôcť krajinám Európskej únie znížiť závislosť od ruských energií a rýchlejšie prejsť na obnoviteľné zdroje energií (OZE). Tieto zmeny zahŕňajú aj úpravu fungovania trhu s elektrinou.

Rozhodnutia musia byť racionálne

Zásadné témy ako ceny energií, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojenej infraštruktúry, či podpora jadrovej energetiky si vyžadujú koordinovaný a rozumný prístup. Bez ekonomickej racionality je podpora OZE zo strany EÚ dlhodobo neudržateľná. Na túto skutočnosť upozorňujem už niekoľko rokov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Rozhodnutia v oblasti energetiky podľa neho musia byť racionálne a technicky realizovateľné, nie politicky motivované. „Napríklad, ak sa jadrové palivo z Ruska zaradí pod RePowerEU, ohrozí to energetickú bezpečnosť celej Európskej únie,“ zdôraznil Holjenčík.

Záporné ceny elektriny

Agenda Green Dealu v EÚ už výrazne ovplyvnila energetický mix v prospech OZE, čo viedlo podľa šéfa slovenského regulačného úradu k nárastu hodín so zápornými cenami elektriny. V roku 2024 ÚRSO zaznamenal 288 obchodných periód so zápornou cenou, pričom do konca septembra 2025 ich už bolo 293.

Záporné ceny sú dôsledkom prebytku energie z OZE, ktorý musí sústava aktívne vyrovnávať. Preto sme reagovali skrátením obchodného intervalu na 15 minút a úpravou spoplatnenia odchýlok,“ konštatoval Holjenčík, podľa ktorého elektrina z OZE by sa mala vyrábať tam, kde sa aj spotrebuje, aby sa predišlo neefektívnemu prenosu a nestabilite.

