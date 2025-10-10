ÚRSO sa zhodol s Ficovou vládou v kritike REPowerEU, Holjenčík volá po racionálnych rozhodnutiach

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa zhodol so slovenskou vládou. Teda aspoň čo sa týka plánu Európskej únie nazývaného REPowerEU. ÚRSO zdôrazňuje, že nebude slepo podporovať REPowerEU, a to najmä v oblasti rozvoja jadrovej energetiky. ÚRSO považuje RePowerEU za nerozumný projekt, ohrozujúci energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ.
REPowerEU má pomôcť krajinám Európskej únie znížiť závislosť od ruských energií a rýchlejšie prejsť na obnoviteľné zdroje energií (OZE). Tieto zmeny zahŕňajú aj úpravu fungovania trhu s elektrinou.
Rozhodnutia musia byť racionálne
„Zásadné témy ako ceny energií, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojenej infraštruktúry, či podpora jadrovej energetiky si vyžadujú koordinovaný a rozumný prístup. Bez ekonomickej racionality je podpora OZE zo strany EÚ dlhodobo neudržateľná. Na túto skutočnosť upozorňujem už niekoľko rokov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Rozhodnutia v oblasti energetiky podľa neho musia byť racionálne a technicky realizovateľné, nie politicky motivované. „Napríklad, ak sa jadrové palivo z Ruska zaradí pod RePowerEU, ohrozí to energetickú bezpečnosť celej Európskej únie,“ zdôraznil Holjenčík.
Záporné ceny elektriny
Agenda Green Dealu v EÚ už výrazne ovplyvnila energetický mix v prospech OZE, čo viedlo podľa šéfa slovenského regulačného úradu k nárastu hodín so zápornými cenami elektriny. V roku 2024 ÚRSO zaznamenal 288 obchodných periód so zápornou cenou, pričom do konca septembra 2025 ich už bolo 293.
„Záporné ceny sú dôsledkom prebytku energie z OZE, ktorý musí sústava aktívne vyrovnávať. Preto sme reagovali skrátením obchodného intervalu na 15 minút a úpravou spoplatnenia odchýlok,“ konštatoval Holjenčík, podľa ktorého elektrina z OZE by sa mala vyrábať tam, kde sa aj spotrebuje, aby sa predišlo neefektívnemu prenosu a nestabilite.