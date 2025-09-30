Slováci na zmeny vo vykurovaní nemajú peniaze, stále najviac veria plynu

Najviac slovenských domácností stále vykuruje svoje domácnosti prostredníctvom zemného plynu. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPN) a spoločnosť SPP – distribúcia, viac ako 60 % slovenských domácností v rodinných domoch vykuruje zemným plynom.
Prieskum na vzorke 1 050 respondentov žijúcich v rodinných domoch ukázal, že ľudia častejšie zostávajú verní existujúcemu spôsobu vykurovania. Výber inej možnosti významne ovplyvňujú finančné možnosti domácností. Len 8 % z oslovených by bolo ochotných investovať do tepelného čerpadla aj bez štátnej dotácie.
„Prieskum potvrdzuje, že slovenské domácnosti zvažujú svoje možnosti racionálne. Plyn si dlhodobo udržiava dôveru vďaka rokmi overenej efektivite, vybudovanej infraštruktúre a vyváženému pomeru nákladov a komfortu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti SPP – distribúcia Miroslava Schneider.
Domácnostiam chýba dostatočný finančný vankúš
Inštalácia tepelného čerpadla si vyžaduje investíciu 8 až 16-tisíc eur, čo je pre väčšinu slovenských domácností nedosiahnuteľné bez pomoci štátu. Zhruba 62 % opýtaných domácností deklaruje, že nemá žiadnu finančnú rezervu, alebo ju má najviac do výšky 5 tisíc eur. Iba 17 % oslovených domácností disponuje podľa prieskumu úsporami nad 10-tisíc eur. 52 % oslovených domácností má pritom čistý príjem do 2 tisíc eur mesačne.
Najväčšie teplárenské spoločnosti sú už pripravené na vykurovaciu sezónu, spustili skúšobnú prevádzku
„Väčšina slovenských domácností dnes nemá dostatočný finančný vankúš na väčšie investície. Práve preto je dôležité, aby mali prístup k riešeniam, ktoré sú pre nich ekonomicky aj technicky zvládnuteľné,“ doplnila Schneider.
Zemný plyn ako cenovo najdostupnejšie palivo
Zemný plyn je zdrojom pre vykurovanie v takmer dvoch tretinách slovenských domácností bývajúcich v rodinných domoch. „Z prieskumu nepochybne vyplýva, že na Slovensku musíme v prípade dekarbonizácie individuálneho vykurovania zvoliť evolučný prístup, ktorý čo najmenej zaťaží rozpočty dotknutých domácností a tiež finančné zdroje štátu. Analýzy potvrdzujú, že najväčšiu hodnotu za peniaze v tomto sektore prináša podpora výmen starších plynových kotlov za nové kondenzačné, prípadne spojená s podporou čiastočnej obnovy rodinných domov,“ uviedol Jerguš Vopálenský, expert Slovenského plynárenského a naftového zväzu.
Vo Vysokých Tatrách chcú vykurovať geotermálnou energiou, projekt podporilo Tarabovo ministerstvo
Zemný plyn predstavuje cenovo najdostupnejšie nízkoemisné palivo a v nasledujúcich dekádach bude zrejme zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu ako prechodové palivo v priemysle, energetike a vykurovaní domácností.
Dopyt po moderných nízkoemisných plynových technológiách zostáva stabilný. Podľa odhadov výrobcov a dodávateľov vykurovacej techniky sa na Slovensku vlani predalo zhruba 31-tisíc kusov nových kondenzačných kotlov. Tieto dokážu pri náhrade starších plynových kotlov priniesť úsporu viac než 20 % spotreby plynu a emisií.
Alternatívy sú pre väčšinu Slovákov luxusom
Slovensko má jednu z najhustejších plynárenských sietí v Európskej únii. Zemný plyn je u nás dostupný v 77 % obcí a pre 94 % obyvateľstva. Na celkových emisiách skleníkových plynov Slovenska sa individuálne vykurovanie zemným plynom podieľa iba necelými 7 %, čo je násobne menej v porovnaní s priemyselnou výrobou alebo dopravou.
Ceny tepla čoskoro čakajú zmeny. Zaplatia domácnosti viac alebo menej?
Existujúca sieť SPP – distribúcie je už dnes kompatibilná s biometánom a certifikovaná na distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka – do 10 % v miestnej a do 5 % vo vysokotlakovej sieti.
„Ľudia vnímajú zemný plyn ako spoľahlivý a rozpočtovo únosný zdroj tepla pre domácnosti. Počas transformácie domácej energetiky, kedy sú alternatíve technológie, ako napríklad tepelné čerpadlá, pre väčšinu Slovákov luxusom, moderné plynové kondenzačné kotly zostávajú aj naďalej oporou našich domácností,“ uviedol generálny riaditeľ SPP – distribúcia Martin Hollý.
Prieskum pre Slovenský plynárenský a naftový zväz a spoločnosť SPP – distribúcia realizovala prieskumná agentúra Ipsos na vzorke 1050 respondentov žijúcich v rodinných domoch vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Zber dát bol realizovaný v termíne od 30. júna do 2. júla 2025. Spoločnosť SPP – distribúcia je členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.