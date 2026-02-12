STU: Kľúčom k rozvoju jadrových odborov je podpora štátu a priemyslu

Slovenská technická univerzita (STU) považuje plánované financie na rozvoj jadrových odborov za dostatočné, ak budú využité podľa „Akčného plánu podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“. Zároveň tvrdí, že má personálne kapacity na kvalitnú výučbu a pri vyššom záujme ich vie posilniť. Za dôležitú považuje aj spoluúčasť štátu a priemyslu.
Podľa hovorcu STU Juraja Rybanského výzvou nie je primárne vysoký „drop-out“ (predčasné ukončenie štúdia), ale nízky počet uchádzačov o technické odbory. Miera predčasného ukončenia štúdia podľa neho súvisí najmä s pripravenosťou zo stredných škôl, hlavne v matematike a fyzike. Pomôcť by mohli povinná maturita z matematiky či prijímacie pohovory. Atraktivitu odborov by podľa univerzity zvýšila výraznejšia prezentácia jadrovej energetiky ako perspektívneho a dobre plateného sektora, pričom pomôcť môžu aj podnikové štipendiá.
Projekty modernizácie laboratórií a využitia virtuálnej reality na Fakulte elektrotechniky a informatiky a Strojníckej fakulte sú podľa Rybanského v príprave, pričom viaceré pracoviská sú na vysokej úrovni už dnes.
„STU má vzhľadom na svoje zameranie, skúsenosti, pedagogicko-výskumný potenciál a spoluprácu s partnermi z oblasti elektroenergetiky (Slovenské elektrárne,ÚJD, JAVYS, VÚJE) najlepšie predpoklady spomedzi univerzít na Slovensku stať sa garantom a prevádzkovateľom cvičného reaktora. Samozrejme, financovanie výučby budúcich expertov v jadrovej energetike nemôže zostať iba na pleciach STU, potrebná bude finančná spoluúčasť partnerov a rezortu školstva,“ uviedol hovorca.