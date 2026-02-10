Protimonoplný úrad odhalil kartelovú dohodu, podnikateľom bola uložená pokuta vo výške viac ako milión eur

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vydal 29. januára 2026 rozhodnutie, ktorým odhalil kartelovú dohodu vo verejnej súťaži na dodávku priemyselných fotovoltických zariadení. Za účasť na tejto dohode uložil pokuty štyrom podnikateľom v celkovej výške 1 098 200 eur.
Kartelová dohoda
Kartelovú dohodu podľa rozhodnutia uzatvorili podnikateľské subjekty RASEMA s.r.o., M – D – J, spol. s.r.o., SIMA plus Krompachy, s.r.o. a obstarávateľ BarCom spol. s.r.o., ktorý figuroval ako tzv. facilitátor. Cieľom koordinovaného postupu bolo zabezpečiť víťazstvo vopred dohodnutého uchádzača vo verejnej súťaži.
Zákazka mala byť financovaná z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Poskytnutie príspevku však bolo kvôli zisteniam o porušení pravidiel hospodárskej súťaže zamietnuté sprostredkovateľským orgánom pre tento operačný program.
Zákaz účasti na verejných obstarávaniach
Okrem finančných sankcií PMÚ uložil trom podnikateľom, vrátane obstarávateľa, aj zákaz účasti na verejných obstarávaniach na obdobie troch rokov. Koordinácia medzi podnikateľmi bola preukázaná na základe emailovej komunikácie zachytenej počas inšpekcie PMÚ, ako aj podobností v dokumentácii predloženej uchádzačmi vo verejnej súťaži.
Rozhodnutie PMÚ je prvostupňové a účastníci konania sa proti nemu môžu odvolať v zákonnej lehote. PMÚ zároveň pripomína možnosť využitia programu zhovievavosti, ktorý umožňuje účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž získať zníženie alebo úplné odpustenie pokuty, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona alebo hodnotné nové dôkazy.
Zľava na pokute
V takýchto prípadoch PMÚ neposkytuje ani zákaz účasti na verejných obstarávaniach. Ďalšou možnosťou je tzv. urovnanie, kde podnikateľ, ktorý nemá nové dôkazy, ale prizná svoju účasť a prevezme zodpovednosť, môže získať zľavu na pokute až do výšky 50 % pre vertikálne dohody a 30 % pre kartely a zneužitie dominantného postavenia.
Spoločnosť Rasema s.r.o., vznikla v 2014 ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti Tech-Art s.r.o. dlhoročne pôsobiacej ako obchodná spoločnosť zameraná na elektrotechniku, elektroenergetiku a automatizáciu ako na Slovenskom trhu tak v zahraničí.
SIMA plus Krompachy, s.r.o. vznikla v roku 2013. Spoločnosť M – D – J, spol. s.r.o. vznikla v roku 1993.
Firma BarCom spol. s r.o. vznikla v októbri roku 2002 so zameraním na predaj oceľových plechov, zvitkov, prístrihov, pásky a ostatného hutníckeho materiálu, na celom území Slovenskej republiky.