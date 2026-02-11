Nová prečerpávačka Málinec – Látky sa stáva strategickou prioritou štátu, projekt má multifunkčný charakter

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo vláde návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky. Vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „PVE Málinec – Látky“ schválila. Ministerstvo životného prostredia by malo vydať osvedčenie do 14 dní.
Projekt PVE Málinec – Látky je považovaný za kľúčový prvok pre zaistenie dlhodobej energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Podľa predloženého materiálu ide o „strategický imperatív“ pre úspešnú dekarbonizáciu slovenskej energetiky a naplnenie medzinárodných klimatických záväzkov.
Cieľ diela
Hlavným cieľom diela je stabilizácia elektrizačnej sústavy a efektívna integrácia obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré sú závislé od výkyvov počasia. Len náklady na úvodnú fázu, zahŕňajúcu majetkovo-právne vysporiadanie a projektovú dokumentáciu, sa odhadujú na približne 60 miliónov eur. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba požiadal o tento štatút 5. decembra 2025.
Navrhovaná elektráreň nemá slúžiť výhradne na energetické účely. Projekt má multifunkčný charakter, ktorý integruje energetické, environmentálne a vodohospodárske ciele národného významu. Okrem akumulácie a výroby elektriny bude zohrávať dôležitú úlohu aj v oblasti vodného hospodárstva, predovšetkým pri posilňovaní protipovodňovej ochrany v regióne.
Investícia vo verejnom záujme
Investícia sa bude realizovať na strategickom území s rozlohou najmenej 30 hektárov. Podľa právnej analýzy ide o investíciu v oblasti verejných služieb, ktorej realizáciu zabezpečuje štátny podnik. Vzhľadom na prínos k stabilite siete a ochrane životného prostredia je projekt klasifikovaný ako investícia vo verejnom záujme.
Finančné prostriedky vo výške 60 miliónov eur sú určené na komplexnú prípravu územia. Tá zahŕňa nielen nákup pozemkov a stavieb, ale aj vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a získanie povolení na osobitné užívanie vôd.
Zefektívnenie administratívnych procesov
Štatút významnej investície má umožniť štátnemu podniku zefektívniť administratívne procesy. Osvedčenie o významnej investícii je v zmysle zákona individuálnym správnym aktom, ktorý potvrdzuje verejný záujem.
Materiál zároveň objasňuje, že vydanie osvedčenia o významnej investícii nepodlieha strategickému environmentálnemu posudzovaniu (SEA). Keďže sa jedná o individuálny akt vzťahujúci sa na konkrétny investičný zámer, žiadateľ nie je povinný pred vydaním osvedčenia toto posúdenie zabezpečiť. Samotná realizácia stavby však bude podliehať všetkým štandardným povoľovacím procesom v súlade s platnou legislatívou o ochrane životného prostredia.