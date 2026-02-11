Poľsko chystá energetickú revolúciu: Do rozvoja prenosovej siete investuje 66 miliárd zlotých

Poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) predstavil ambiciózny plán rozvoja do roku 2036, ktorý počíta s rekordnými investíciami vo výške 66 miliárd PLN (cca. 15,65 miliardy EUR).
Projekt s názvom „Plán rozvoja prenosovej siete (PRSP) na roky 2027 – 2036“definuje kľúčové kroky potrebné na zabezpečenie stability poľskej energetiky v čase prechodu na bezemisný energetický mix a rastúceho dopytu po elektrine.
Tisíce kilometrov nových vedení
V nasledujúcom desaťročí plánuje PSE zrealizovať rozsiahle projekty, ktoré zásadne zmenia energetickú mapu krajiny. Investičný program zahŕňa vybudovanie 5 000 kilometrov nových 400 kV vedení, pripojenie 30 nových elektrární a modernizáciu či rozšírenie 110 existujúcich rozvodní.
Súčasťou stratégie je aj výstavba vysokonapäťovej jednosmernej linky HVDC, ktorá zabezpečí efektívne prepojenie severnej a južnej časti Poľska.
Centrum poľskej energetiky sa presúva na sever
Geografia poľského energetického sektora sa podľa predsedu správnej rady PSE, Grzegorza Onichimowského, zásadne presúva smerom na sever krajiny.
„Väčšina poľského energetického sektora sa presúva na sever Poľska a dá sa povedať, že približne dve tretiny nášho investičného programu na nasledujúcich 10 rokov sú prípravou na zmenu geografie investícií v tomto sektore. Väčšina našich elektrární, ktoré sa nachádzajú alebo budú postavené v severnej časti krajiny, bude schopná pripojiť rôzne zdroje. Nebudú to len veterné farmy na mori, ale aj veterné elektrárne na pevnine, jadrová elektráreň alebo napríklad zariadenia na skladovanie energie,“ dodal Grzegorz Onichimowski, predseda správnej rady PSE.
Stabilita sústavy prvoradá
Realizácia projektov sietí a rozvodní je podľa Mareka Duka, riaditeľa oddelenia vývoja systémov v PSE, nevyhnutným prvkom poľskej energetickej transformácie. Hlavným strategickým cieľom spoločnosti je dosiahnuť pripravenosť sústavy na bezpečnú a stabilnú prevádzku v podmienkach bez emisného energetického mixu do roku 2035.
Pri plánovaní aktivít kladie spoločnosť dôraz na primeranosť investičných nákladov, keďže tie v konečnom dôsledku hradia príjemcovia energie.
Predmetom činnosti Polskie Sieci Elektroenergeticzne S.A. je poskytovanie služieb prenosu elektriny pri zachovaní požadovaných kritérií bezpečnosti prevádzky Národnej energetickej siete (PPS).
Hlavné ciele PSE S.A. sú:
- zabezpečenie bezpečnej a ekonomickej prevádzky Národnej energetickej sústavy ako spoločného európskeho energetického systému, pričom sa zohľadňujú požiadavky na synchronnú prevádzku a asynchrónne pripojenia;
- zabezpečenie potrebného rozvoja národnej prenosovej siete a cezhraničných prepojení;
- sprístupnenie prenosovej kapacity na trhovej báze pre cezhraničnú výmenu;
- vytvorenie technickej infraštruktúry pre prevádzku domáceho veľkoobchodného trhu s elektrinou.