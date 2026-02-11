Slovenské elektrárne v roku 2025: Historický rekord v jadre a zvládnutie trhových extrémov

Slovenské elektrárne (SE) zavŕšili rok 2025 s mimoriadnymi výsledkami. Najväčší výrobca elektriny v krajine vyprodukoval celkovo 21 013 GWh energie, pričom celá táto produkcia bola bez priamych emisií CO2.
Spoločnosť v minulom roku pokorila historický rekord vo výrobe z jadra, vďaka flexibilite vodných zdrojov úspešne zvládla extrémnu trhovú volatilitu na európskych trhoch, rekordný počet hodín so zápornými cenami na trhoch a prechod na štvrťhodinové obchodovanie
Historické jadro
Rok 2025 potvrdil kľúčovú úlohu jadrovej energetiky, ktorá tvorila až 95,31 % celkového výrobného mixu spoločnosti. Päť prevádzkovaných jadrových blokov dodalo do siete 17 930 GWh bezemisnej elektriny, čo predstavuje nový historický rekord. Takéto množstvo elektriny by vystačilo približne pre 1,5 až 2,6 milióna slovenských domácností.
K tomuto výsledku prispela vysoká stabilita blokov bez nevynútených odstávok, ako aj historicky najkratšia generálna odstávka 2. bloku Mochoviec, ktorá trvala necelých 18 dní.
„Z pohľadu prevádzky sa rok 2025 v jadrových elektrárňach vydaril. Bloky sa darilo držať na mierne vyšších výkonoch než sme plánovali. Pomohlo aj chladnejšie leto, takže zvyčajne nebolo potrebné znižovať výkon tak, ako v predošlých horúcich letách,“ uviedol Ján Mazánik, manažér obchodovania s regulačnými službami a optimalizácie nasadzovania zdrojov SE.
Flexibilita vodných zdrojov v boji so suchom
Zatiaľ čo jadro excelovalo, vodné elektrárne čelili mimoriadnemu suchu, ktoré ovplyvnilo najmä prietočné zdroje na Orave a Liptovskej Mare. Celková výroba z vody dosiahla 1 691 GWh (podiel 4,68 %). Výsledkom bola historicky najnižšia dodávka elektrickej energie z prietočných vodných elektrární – 1 085 GWh.
Nedostatok zrážok Slovenské elektrárne kompenzovali rekordným nasadením prečerpávacích vodných elektrární (PVE), ktoré boli v roku 2025 využívané najintenzívnejšie za posledných 20 rokov. Vyrobili 582 GWh (plán 377 GWh) pri spotrebe na čerpanie takmer 774 GWh (plán 512 GWh).
„Počas mnohých poludní s vysokým solárnym prebytkom klesala cena elektriny k nule a občas až do záporných hodnôt, zatiaľ čo ranné a večerné špičky prinášali vysoké ceny. A to vytváralo ideálny profil na čerpanie pri lacnej energii a turbínovanie v špičke,“ vysvetlil Mazánik mechanizmus, ktorým spoločnosť profitovala z trhových výkyvov
Nové výzvy na energetickom trhu
Rok 2025 priniesol historicky najvyšší počet obchodných periód so zápornými cenami elektriny, čo je priamym dôsledkom prudkého nárastu inštalovaného výkonu nepredvídateľných obnoviteľných zdrojov v prepojenej európskej sústave.
V reakcii na tento vývoj prešiel denný trh od októbra minulého roka z hodinového na 15-minútový interval, ktorý lepšie reflektuje reálnu situáciu v sieti a generuje väčšie cenové rozdiely medzi štvrťhodinami. Podľa Jána Mazánika zo Slovenských elektrární bude volatilita cien v budúcnosti ďalej rásť, na čo spoločnosť reaguje úpravou prevádzky vodných elektrární na Vážskej kaskáde na plnohodnotný štvrťhodinový režim.
Flexibilitu portfólia zdrojov navyše od marca 2026 posilní nové batériové úložisko v Novákoch s výkonom 36 MW a kapacitou 72 MWh, ktoré v kombinácii s prečerpávacími elektrárňami umožní spoločnosti rýchlejšie reagovať na prudké cenové výkyvy na trhu.