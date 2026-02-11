Opozícia ostro kritizuje PVE Málinec: Hovoria o „chrapúnstve“, hazarde s vodou a vyvlastňovaní - VIDEO

Stredajšie rozhodnutie vlády SR udeliť projektu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky štatút významnej investície vyvolalo vlnu kritiky zo strany opozičných strán Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati.
Opoziční politici hovoria o arogancii moci, porušovaní zákonov a hazardovaní s verejnými financiami aj zdrojmi pitnej vody. Strany avizujú právne kroky a prehodnotenie projektu v prípade zmeny vlády.
Nová prečerpávačka Málinec – Látky sa stáva strategickou prioritou štátu, projekt má multifunkčný charakter
Podľa Tamary Stohlovej (PS), podpredsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, je postup vlády „úplným chrapúnstvom“. Kritizuje najmä skutočnosť, že štát plánuje vynaložiť 60 miliónov eur na prípravu projektu, ktorého celková cena sa odhaduje na dve miliardy eur, a to v čase drastickej konsolidácie verejných financií.
„Je to absolútna arogancia. V čase, keď sa ľudia pre konsolidáciu prepadajú do chudoby, keď počítajú každé euro a ekonomické vyhliadky sa zhoršujú každým dňom, chce vláda najprv vyhodiť 60 miliónov a následne dve miliardy eur na projekt, ktorý Taraba nevie odborne ani právne obhájiť.“
Vyvlastňovanie obyvateľov
Líderka zmeny pre životné prostredie Tamara Stohlová upozorňuje, že projekt nebol odborne ani právne obhájený. Zároveň poukázala na sociálny rozmer investície.
Vláda podľa nej schválila vyvlastnenie 275 obyvateľov, ktorí majú za svoje domovy dostať v priemere len 80-tisíc eur. „Taraba im sľuboval, že z nich urobí milionárov a takto vyzerajú jeho sľuby“, dodala podpredsedníčka výboru s tým, že PS urobí všetko pre nápravu tejto „bezohľadnosti a nespravodlivosti“.
Rokovanie „na hulváta“
Kritikou nešetrí ani mimoparlamentná strana Demokrati. Jej podpredseda Michal Kiča označil schvaľovací proces za škandalózny a nezákonný. Podľa jeho informácií rokovanie ministra životného prostrediaTomáša Tarabu o tomto bode trvalo len tri minúty a porušilo zásady pripomienkového konania.
„Vláda vedome hazarduje so zdrojom pitnej vody pre viac ako 60 000 obyvateľov a totálne pošliapava ústavou garantované práva občanov SR. A to spôsobom, ktorý je v rozpore aj so samotným zákonom o významných investíciách,“ vyhlásil Kiča. Demokrati tvrdia, že ministerstvo doteraz nepredložilo štúdiu realizovateľnosti, čím vláda poprela vlastné uznesenie z decembra 2024.
Právny boj proti investícii
Obe strany sa zhodujú, že proces je sprevádzaný závažnými pochybeniami. Strana Demokrati avizovala využitie všetkých právnych prostriedkov na zvrátenie rozhodnutia vlády. Progresívne Slovensko sa rovnako zaviazalo k náprave súčasného stavu po zmene vládnej moci.
Projekt PVE Málinec – Látky, ktorý má slúžiť na stabilizáciu elektrizačnej sústavy, tak naráža na silný odpor nielen v regióne Podpoľania, ale aj na politickej scéne. Kým rezort životného prostredia obhajuje investíciu strategickým záujmom štátu, opozícia ju považuje za predražený a neodborný hazard.